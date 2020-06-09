Республиканцы предложат новые санкции против России, КНР и Ирана

09.06.2020, 14:10, Новости дня

Республиканцы в Палате представителей Конгресса США планируют во вторник представить предложения о введении новых санкций в отношении России, Китая и Ирана.

Об этом сообщил конгрессмен Грег Стьюби в эфире телеканала Fox Business.

«Да, предполагается, что их представят завтра»,— отметил Стьюби.

Он уточнил, что предложения касаются «новых санкций» и «подходов в сфере внешней политики к России, Китаю и Ирану».

«Срок действия оружейного эмбарго в отношении Ирана истекает в октябре. Мы, разумеется, не считаем, что Китай и Россия должны поставлять вооружение иранским властям»,— пояснил он.