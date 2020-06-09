 

Первые после перерыва матчи тура РПЛ решили посвятить врачам

09.06.2020, 14:08, Новости дня

Встречи 23-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги будут посвящены врачам, которые ведут борьбу с распространением коронавируса, сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Клубы РПЛ пригласят врачей, медицинских работников и волонтеров на свои матчи, а также проведут другие акции в их поддержку, сообщается на сайте РФС. 

Первым матчем после возобновления станет игра «Крылья Советов» –  «Ахмат». Чемпионат РФ возобновится с 19 июня после паузы из-за пандемии коронавируса.

Матчи Тинькофф РПЛ смогут посетить болельщики, но не больше 10% от общей вместимости стадиона.

«Три месяца болельщики ждали большого футбола. Возобновление РПЛ стало сигналом о том, что мы возвращаемся к обычной жизни. Это стало возможным в том числе благодаря героическому труду врачей, медицинских работников и волонтеров. Мы очень рады, что футбольные клубы проявили инициативу и решили поблагодарить их за самоотверженный труд», –  сообщил президент РФС Александр Дюков. 

По словам президента РПЛ Сергея Прядкина, посвятить тур медикам, которые борются с коронавирусом, – правильная и очень важная инициатива.

Ранее исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил регламент возобновления чемпионата и Кубка РФ по футболу, которые были приостановлены из-за коронавируса. 

Напомним, 28 мая Роспотребнадзор разрешил проводить матчи чемпионата РФ по футболу со зрителями.



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