Эксперт оценил способность Грузии производить Су-25

09.06.2020, 14:08, Новости дня

«Производство самолета Су-25 в прежнем облике и с массой комплектующих, которые есть только у России, невозможно», – сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Олег Пантелеев, комментируя заявление министра обороны Грузии о готовности Тбилиси начать собственное производство штурмовиков Су-25.

«Заявление Гарибашвили говорит о его высоком самомнении. Когда речь идет о высокотехнологичном производстве, как правило, вынос производства на чужие территории не практикуется. Исходя из этого мы понимаем, что Грузия не имела и не имеет собственных компетенций по разработке летательных аппаратов, авиационных двигателей и комплектующих. Поэтому говорить о создании авиапродукции в данном случае затруднительно», – рассказал глава аналитической службы агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.

Эксперт напомнил, что в свое время Тбилисский авиазавод выступал в качестве площадки для финальной сборки авиатехники, получая комплектующие с предприятий, расположенных в других республиках бывшего СССР. «Это являлось нормальной практикой», – отметил собеседник.

«Позже интерес к глубокой модернизации Су-25 проявлял Израиль. Но одно дело, когда речь идет о модернизации радиоэлектронного оборудования, а другое дело – когда речь идет о замещении практически всех систем в самолете. Здесь даже поддержка Израиля будет недостаточной», – подчеркнул Пантелеев.

«Также следует учитывать, что технологии производства и сборки летательных аппаратов меняются достаточно быстро. Грузии по сути нужно создать разработку и производство с нуля, но у местных разработчиков нет таких компетенций», – продолжил

«Потому производство самолета в прежнем облике и с массой комплектующих, которые есть только у России, невозможно. Да и Москва не согласится участвовать в этом проекте», – резюмировал Пантелеев.

Ранее министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что страна имеет все ресурсы для того, чтобы восстанавливать, производить и продавать штурмовики Су-25.

«У нас есть все технические, интеллектуальные и человеческие ресурсы для того, чтобы своими силами ремонтировать, восстанавливать, производить и продавать Су-25. В мире происходит много конфликтов, и страны выражают высокий интерес к такому типу самолетов с целью обороны. Кроме того, что наша страна может использовать эту возможность для оборонных целей, это может также стать коммерческим проектом», – сказал Гарибашвили.

По его словам, в собственности Грузии имеется множество летательных аппаратов, самолетов, вертолетов, которым необходим ремонт и осуществить это возможно при помощи существующих заводов: «Дельта» и Тбилисского авиационного. Завод «Дельта» производит и экспортирует бронемашины, боевые модули, беспилотники, винтовки, бронежилеты и другое.

Напомним, в декабре Грузия собралась выпускать беспилотные вертолеты.