Началось производство «Ангары» для первого пуска с Восточного

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09.06.2020, 14:08, Новости дня

Центр Хруничева ведет производство тяжелой «Ангары» для первого пуска с космодрома Восточный, сообщил генконструктор КБ «Салют» (входит в Центр Хруничева) Сергей Кузнецов.

«Изготовление этой машины мы уже ведем», – передает РИА «Новости» слова Кузнецова.

По его словам, ракета для первого пуска будет не модернизированной. «Начиная со второго пуска будет использоваться модернизированная «Ангара», – отметил Кузнецов.

По его словам, грузоподъемность тяжелой ракеты «Ангара» при пуске с космодрома Восточный на 500 килограммов выше, чем с Плесецка.

«При цене пуска по 20 тыс. долларов за килограмм это дает плюс 10 млн долларов. С каждого пуска мы сможем получать эти деньги», – сказал он.

Кузнецов добавил, что речь идет о носителе «Ангара-А5», но после модернизации до версии «Ангара-А5М» грузоподъемность ракеты вырастет с 24 тонн на низкую околоземную орбиту до 27 тонн.

Напомним, начало коммерческих пусков «Ангары-5» запланировали на 2021 год.



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