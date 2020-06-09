 

Мэр Хабаровска заразился коронавирусом

09.06.2020, 13:53, Новости дня

Тест на коронавирус мэра Хабаровска Сергея Кравчука показал положительный результат.

«Сегодня получили результаты теста на коронавирус. У моей супруги, к счастью, результат отрицательный. Но она остается на лечении. Также получил результаты своего теста на СОVID-19. К сожалению, результат положительный», – написал Кравчук в Instagram. 

По его словам, он остается под наблюдением врачей. Кравчук призвал жителей Хабаровска соблюдать дистанции, масочный режим и дезинфекцию. 

«Все службы города трудятся в соответствии с принятыми решениями краевого и городского штабов. Работа администрации по профилактике будет продолжена», – отметил мэр.

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Уважаемые Хабаровчане! Читаю комментарии и благодарю вас за поддержку! Сегодня получили результаты теста на коронавирус. У моей супруги, к счастью, результат отрицательный. Но она остается на лечении. Также получил результаты своего теста на COVID-19. К сожалению, результат положительный. Остаюсь под наблюдением врачей. Буду держать вас в курсе. Дорогие хабаровчане, еще раз обращаюсь к вам: ситуация по коронавирусу в городе сложная! Главной защитой является соблюдение дистанции, масочного режима, режима дезинфекции. Все службы города трудятся в соответствии с принятыми решениями краевого и городского штабов. Работа администрации по профилактике будет продолжена.Желаю всем крепкого здоровья!

Публикация от Сергей Кравчук (@kravchuk.official) 9 Июн 2020 в 2:27 PDT

Ранее Кравчук сообщил, что один из членов его семьи заразился коронавирусом, в связи с чем он ушел на самоизоляцию. Обязанности мэра исполняет вице-мэр Ирина Шапиро.

В понедельник экс-мэр Екатеринбурга и бывший депутат Госдумы Евгений Ройзман заявил, что заразился коронавирусом.



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