 

Уроженца Севастополя приговорили за шпионаж в пользу Украины

09.06.2020, 13:48, Новости дня

Севастопольский городской суд признал уроженца Севастополя Евгения Янко виновным в шпионаже в пользу Украины и приговорил к 10 годам колонии, сообщил источник в спецслужбах.

По его словам, осужденный передавал украинским спецслужбам информацию о российской армии, передает ТАСС. 

Янко признали виновным по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»), отбывать наказание он будет в колонии строгого режима в течение 10 лет.

Ранее ФСБ задержала в Крыму украинских разведчиков, которые пытались организовать теракты, похитить сведения, содержащие гостайну, и завербовать россиян.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.05 / Собянин выразил надежду на приближающееся окончание эпидемии коронавируса

09.06 / КНДР перестала отвечать Сеулу по военным каналам связи

24.05 / Cо скоростью света — ВМС США успешно испытали мощный боевой лазер

16.04 / В Херсонской области на ходу загорелся военный грузовик, произошел взрыв

23.04 / Заявление “Слуги народа” об отказе от госфинансирования поступило в НАПК

26.05 / Тренер по ММА задержан по подозрению в организации убийства

24.04 / Газпром оценил влияние цен на энергоносители на снижение добычи сланцевого газа в США

06.05 / Политолог: В Киеве ждут, что коронавирус ослабит Россию

26.05 / Новый директор нацразведки США приведен к присяге

07.05 / Литва обвинила Россию в «искажении» информации о Второй мировой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска