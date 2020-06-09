Мнение: Отвлеченное мышление как движитель цивилизации

09.06.2020, 13:42, Разное

Отвлеченное мышление

Отвлечённое, абстрактно-логическое мышление определенно наиболее сильно отличает человека от окружающего его растительного и животного мира. Основным, непреложным фактором развития отвлечённого мышления является досуг, именно наличия досуга, отвлечение от насущных проблем индивидуума, дает возможность обратиться к умопостроениям абстрактного характера. Однако это не значит, что отвлечённое мышление присуще только человеку, такое утверждение было бы

в корне неправильным. У высших животных, у тех же млекопитающих, птиц оно также развито, хотя его природа ещё недостаточно изучена, однако со всей определенностью можно сказать, что такие основополагающие понятия отвлеченного мышления как добро и зло им присущи. Ещё Кропоткин в 1902 году в своей работе «Взаимная помощь как фактор эволюции» указывал на факты взаимопомощи у животных не только в составе одной семьи или вида, но и на межвидовые, подтверждения которым мы сейчас находим тысячами случаев, запечатленными в большом количестве видеосъемками живой природы. Но тему взаимопомощи я затрону в следующих статьях.

Нам, к сожалению, на данный момент известна только одна цивилизация, наша, и говорить о том, что только отвлечённое внимание является единственным способом развития цивилизаций было бы неверно. Хотя, возможно, я и не прав, не стоит забывать о других, угасших ветвях человечества, к примеру, о неандертальцах, но они как раз и подтверждают это правило. Как мы знаем, к закату мустьерской культуры, около 35 тысяч лет назад, неандертальцы уже вполне осознанно наносили на стены пещер искусно созданные цветные полосы и пятна, а также делали попытки придать форму камням, не только как орудиям труда или охоты. Человек, как мы знаем, пошел в этом отношении дальше, настолько дальше, что нет возможности даже и сравнивать, но никто не знает, к каким результатам пришли бы в отвлечённом мышлении неандертальцы, если бы их цивилизация не исчезла самым таинственным образом.

Что касается людей, к которым мы и относимся, то им это отвлеченное, абстрактное мышление, принесло не только благо, но и очень много зла. Ведь все религиозные культы, какие мы знаем, имеют в своей природе абстрагирование от реальности, с последующим созданием логических связей с действительностью основанных на ложной основе, начиная от поклонения стихиям, фетишизма и кончая самими проработанными за тысячелетия современными религиями. Фундаментом всех без исключения религий было жертвоприношение, и в разные периоды развития человечества оно имело разные формы, начиная от самых диких, с принесением человеческих жертв, и кончая завуалированными, современными, в виде крещения, обрезания и пр. И, все же, именно отвлечённое мышление дало нам то богатство человеческой культуры, которым мы не без основания гордимся, тот взлет научной мысли, которая уже оперирует космическими, субмолекулярными, субатомными величинами, и продолжает стремительно двигаться к открытию новых миров, к увеличению продолжительности жизни людей.

Как я уже писал выше отвлечённое мышление может быть только одним из множества других факторов развития цивилизаций; отвлечённое внимание присуще людям, как вершине развития жизни на планете Земля, но в других мирах, которые нам ещё только предстоит открыть, основой для развития цивилизации может послужить какой-то иной способ осознания действительности. Как бы там ни было, отвлечённое мышление, абстрактные, логические построения многим людям приносят наслаждение даже большее, нежели наслаждения животного характера, и уже одно это выносит его из разряда основополагающих факторов развития цивилизации в главенствующий.

Сергей Аникин

09.06.20