Агентство S&P пересмотрело прогноз экономики Японии

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09.06.2020, 13:35, Новости дня

Аналитики S&P Global Ratings пересмотрели экономический прогноз Японии до стабильного на фоне возросшей неопределенности относительно стабилизации долга, передает Reuters.

Рейтинговое агентство заявило, что "стабильный" прогноз отражает его мнение о том, что до 2023 финансового года в Японии будет сохраняться относительно большой дефицит бюджета, что будет оказывать повышательное давление на отношение госдолга к ВВП.

Как сообщалось, экономика Японии вошла в рецессию впервые за 4,5 года в январе-марте, еще до того, как власти ввели чрезвычайное положение из-за коронавируса в апреле.

ВВП Японии в первом квартале сократился на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют окончательные данные правительства страны. Предварительные данные указывали на больший спад — на 3,4%. Экономисты ожидали пересмотра до минус 2,1%.

В четвертом квартале 2019 года третья по величине экономика мира также сократилась. Спад по итогам двух кварталов подряд соответствует определению технической рецессии.



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