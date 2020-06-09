 

В Махачкале вспыхнуло офисное здание Ростелекома

09.06.2020, 13:35, Новости дня

Очевидец снял на видео пожар, произошедший во вторник, 9 июня, в офисе Ростелекома на проспекте Расула Гамзатова в Махачкале.

 

Как сообщают СМИ, огонь охватил третий этаж и кровлю здания. Площадь возгорания составляет около 200 квадратных метров.

На месте ЧП работают сотрудники МЧС, в тушении участвуют около четырех десятков пожарных, задействованы двенадцать единиц техники.

Сведений о возможных жертвах инцидента пока не поступало.



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