Личное: Сделать все более или менее достойно

09.06.2020, 13:30, Разное

Вот еще одно мужское письмо.

Первую часть этой истории мы разбирали вместе, а продолжение сами разбирайте.

Только, пожалуйста, не повторяйте одно и то же друг за другом. Даже когда мысль верная, от повторений она утрачивает смысл. Тем более если неверная. А если я не успеваю прочитать и прокомментировать, многие одну и ту же ерунду начинают на все лады повторять.

Вы уже должны уметь сами разбираться все письма, без меня. Столько времени тренируемся.

На всякий случай замечу, что этот автор попытался экологично расстаться с девушкой, но вышло у него наоборот.

konan1975

Здравствуйте, уважаемая Эволюция!

Спасибо большое за разбор моего предыдущего письма!

https://evo-lutio.livejournal.com/1173857.html

Перечитал несколько раз, осознал то, на что вероятно боялся взглянуть ранее без пелены перед глазами. И решил не затягивать и сделать что-то.

Если есть такая возможность, помогите, пожалуйста, понять, насколько правильно я себя повел?

По комментариям я понял, что упустил несколько важных моментов в предыдущем письме. Оно и так получилось длинным. Я не знаю, насколько корректно с моей стороны отвечать на Ваши комментарии и дополнять сейчас прошлое письмо. Если это не принято – прошу прощения.

«В первый год и правда все проще, но он не пишет, как мог бы увести.

Теми способами что тогда он и сейчас мог бы воспользоваться, но он их не видит»

Четыре года назад спустя 3-4 месяца после начала наших отношений она забеременела. Мы даже не обсуждали, мой ли это ребенок. Потому, что фактически мы предохранялись через раз. Думаю, что если бы у нее были сомнения, что ребенок мой, то зная ее – я бы о беременности даже не узнал.

Она сообщила мне, была на удивление спокойная. Диалог по телефону был типа такого:

С.(смеясь) – Ну, что, папуля, допрыгался?)

Я – Оставим ребенка?

С – Лева, ну ты что? Какие дети? Там срок совсем маленький, я выпью таблетку и будет срыв. Просто как более обильные месячные.

А я подумал, подумал и ничего не предпринял. Хотя я был влюблен и хотел уже тогда совместного ребенка. В голове была какая-то муть: «Вот надо сначала с женой развестись, решить где жить, и мы чуть позже все это еще сделаем» Это и был момент, когда нужно было просто брать за руку и вести за собой. И она бы согласилась. Может год назад мы как-то заговорили об этом и когда спросил ее, ушла бы она тогда – ответ был да.

В декабре 2019 года была еще одна ситуация. Мы говорили с ней по телефону:

Я (после паузы в обычной теме) – …. Я очень хочу тебя и… хочу, чтоб ты мне родила ребенка!

Была пауза наверное минуту.

С (шепотом) – Я тоже очень хочу от тебя девочку…Да вообще-то все равно кого.

Она приезжает ко мне через несколько дней. Мы собираемся лечь в постель.

С – А презервативы есть?

Я – Есть, но они не понадобятся. Я не буду предохраняться.

С (у нее круглые глаза) – Ого! Это неправильно!

Я – Ты говоришь, что любишь меня и хочешь ребенка. Я тоже люблю и тоже хочу. Назови мне хотя бы одну причину, по которой я должен предохраняться.

С (после паузы) – Ну в общем-то то логично, нет у тебя таких причин. Но ты меня перед фактом ставишь.

Я – Перед фактом было бы сказать тебе об этом в процессе. А сейчас ты еще можешь поступать как хочешь. Например, уехать домой.

Она посмотрела на меня, улыбнулась и легла в постель. И с тех пор мы перестали предохраняться вообще до Нового года. Мне тогда казалось, что я поступаю в границах. Теперь понимаю, что все это были щипцы большущие и принуждение. А перед Новым годом я решил закончить отношения. Перед сексом достал презерватив. На ее немой вопрос сказал, что неправильно все это. Она точно также молча взяла из рук резину и выбросила за кровать. Я ей подарил два классных подарка. Сережки, которые она хотела и сувенир, очень памятный для нас. И мы разъехались. Она домой, я в другой город, встречать НГ к родственникам. Был обмен смс первого числа и все. Раз я не взял трубку, был занят. Я действительно хотел оторваться мысленно. Скоро она должна была уезжать на две недели.

Я вернулся 3 января ночью. Поезд опоздал на 2 часа. И она меня встречает возле вагона. Я вспомнил, что билеты на поезд она мне распечатывала. И знала время моего приезда. Она дарит мне часы классные. Отвозит меня на машине домой.

Я – Что случилось?

С – Я почувствовала, что теряю тебя.

Не знаю, как она это поняла. Но так провалился мой уход. Мы продолжали заниматься сексом без защиты вплоть до разлуки на карантине. И видимо, у нее в голове тогда, и раньше, и сейчас есть противоречие. Между тем, что она всегда очень хотела меня и это запускало в ней природный инстинкт женщины хотеть от меня детей и тем, что моя ОЗ была недостаточна для нее, чтобы это противоречие устранить и выйти за меня замуж.

После некоторых комментариев в разборе письма меня как кипятком ошпарило.

«Автор так обрадовался, что стал поддакивать.

Теперь уже не муж и не семья, не долг – причина, что она не может быть с автором.

А что-то совсем другое.»

«А если бы он держал фокус на том, что она не может бросить мужа, как это должно сказаться на его поведении?»

За эти два – отдельное спасибо! Мне просто стало стыдно. За все свое поведение. За то щипцами постоянно чего-то тянул из другого человека. За то, что хотел ребенка от женщины больше, чем сама женщина. За то, что застрял в шпагате и ее сюда затянул. За то, чтоб вместо того, чтоб перевести фокус на очень дорогого мне человека, я думал только о себе.

У нее стартовали проекты в кино, и она вернулась 3 дня назад из села в город. Написала, что в среду у нее свободен целый день, хочет увидеться. И вчера приехала.

Я сразу увидел, что она задерганная и измотанная. Обнимаясь в кровати спросил:

Я – Измучалась?

С (шепотом) – Да.

Уткнулась мне в плечо и заплакала. Я пообещал себе сегодня забыть о себе. Мы занимались сексом, я уложил ее спать, приготовил за это время завтрак. Я рассказывал разные смешные истории за едой. В обед ее глаза снова блестели.

А потом я просто спросил:

Я – Чего ты хочешь, солнышко?

С – Ты такой спокойный сегодня. Спокойный и сильный.

Она сначала помолчала, но, помня о своих паровозах в прошлом письме, я просто молчал и ждал. И она разговорилась и рассказала все. О сложностях и изменениях в отношениях с дочерью, сестрой, матерью. Что с мужем живут как соседи. Что он начал пытаться делать то, чего она ждала от него еще 10 лет назад. Только ей уже ничего не нужно. Что он спрашивает, бросает ли она его. А она не знает, что ответить. Он с ребенком скоро должен уехать к его родителям. И она очень ждет этого, потому что очень хочет побыть одна. И к ребенку еще одному она сейчас не готова.

Я просто про себя подумал: «Ну, ты все услышал, что хотел? А ведь надо было просто заткнуться самому, и только лишь»

Я – Если ты действительно побыть одна, то думаю, я сейчас тоже тебе лишний.

С – Может. Я не знаю. Я хочу общаться с тобой. Мне очень классно с тобой. Я люблю тебя.

Я – Солнышко, ты хочешь разводиться с мужем, но решения не приняла. И даже решив разводиться, ты не хочешь или не готова жить со мной. Правильно?

С – Да.

Я – Ну значит, с мужем это твоя история. Но нас он не касается. Потому что решишь ты сохранить семью – ты не хочешь жить со мной. Решишь разводиться – тоже не хочешь. Значит, дело во мне.

С – Получается, что да.

Я – Смотри. У меня просто иллюзия в голове была. Я все время думал, что ты хочешь жить со мной, но тебя что-то останавливает. Долг перед мужем, страх что-то менять, страх за ребенка. Но теперь я понял, что ты просто этого не хочешь. И это совсем другая история. И она не для меня.

С – Я очень тебя люблю.

Я – Я тоже тебя люблю, но мне нужно уйти. А тебе хочу сказать еще две вещи. Во-первых, спасибо тебе за эти 4 года. Ты изменила меня во многом, рядом с тобой я всегда был лучшей версией себя. А ты была самое лучшее, что случалось со мной в жизни.

С – Спасибо тебе огромное за эти слова!

Я – И второе. Я как не чужой человек, осмелюсь дать тебе совет. Застревать между двумя мирами очень плохо. Я это знаю точно. Тебе решать, как тебе жить, но тем не менее – если можешь, возвращайся в семью по-настоящему. Душой, телом, сердцем. Ты умеешь все налаживать. У тебя получится сохранить семью.

Конечно, лучше было бы, чтоб этот разговор состоялся вечером. Но было только около 16. Говорить ей: «Езжай теперь домой» я считал неуместным. Мы валялись на кровати, потом целовались.

Я – Тебе стало лучше?

С – Нет, не стало. Потому, что мне показалось, что ты прощаешься со мной

Я – Тебе не показалось.

И больше мы к этой теме не возвращались. Болтали, курили, смотрели кино. Я чувствовал себя спокойно. Наверное, благодаря тому, что в основном у меня получалось держать фокус на ней. Только вечером перед отъездом она захотела сделать мне массаж. И во время массажа, видимо, я автоматически переместился на свои ощущения и мне стало немного не по себе.

А потом я провел ее к машине, мы поцеловались, и она уехала. Ночью она прислала в вайбер фото наши, которые за день нащелкала. Я ничего не ответил.

Уважаемая Эволюция! Подскажите, пожалуйста, насколько мне удалось все сделать все более или менее достойно? И как правильно себя вести, если будут с ее стороны звонки, сообщения?

С уважением.