 

Режиссер хоррора «Другой» снимет следующих «Зловещих мертвецов»

09.06.2020, 13:30, Разное

Вскоре киноманов и любителей фильмов ужасов ожидает очередной римейк картины «Зловещие мертвецы». Режиссером хоррора станет постановщик «Другого» Ли Кронин.
Ставшая культовой лента «Зловещие мертвецы» вышла на экраны в 1981 году. Брюс Кэмпбелл, сыгравший одну из главных ролей в первом фильме, пояснил в одном из интервью СМИ о подготовке продолжения франшизы. Четвертый фильм получит название “Evil Dead Now”, однако героя самого Кемпбелла, Эша, там уже не будет.

Снимать продолжение популярного «ужастика» боссы киноиндустрии утвердили известного по «Другому» Ли Кронина. По прогнозам экспертов киноиндустрии, новые «Зловещие мертвецы» станут более динамичными и актуальными для сегодняшнего времени.

Команда, работающая над постановкой продолжения легендарной истории об оживших мертвецах, подчеркивают, что все ее герои являются обычными людьми. Именно в этом видят продюсеры продолжения хоррора своеобразную «изюминку» фильма. Ранее сиквелы этого фильма ужасов снимались как для большого экрана, так и в формате сериала.



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