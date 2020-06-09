Жена показала фото страдающего от онкологии модельера Валентина Юдашкина

09.06.2020, 13:30, Разное

В своем микроблоге Instagram жена Валентина Юдашкина показала новое фото модельера, страдающего онкологией. Марина опубликовала снимок, на котором продемонстрировала завтрак для исхудавшего супруга.

Поклонники были шокированы тем, как много сбросил Валентин Юдашкин. В комментариях фолловеры предположили, что известный кутюрье продолжает бороться с болезнью. Вид модельера очень их расстроил: у него заостренное и вытянутое лицо, а также копна черных волос, которые, скорее всего, являются париком. 56-летний Валентин Юдашкин совсем исхудал за такой небольшой промежуток времени.

Марина Юдашкина показала, какой завтрак она приготовила для своего любимого супруга. По ее словам, это одно из любимых блюд Клода Моне, которое, может быть, станет изюминкой и их семейного стола. Подписчики отметили, что сервировка у жены модельера ничем не уступает знаменитым завтракам у Яны Рудковской.

Сведения о том, что у Валентина Юдашкина диагностировали онкологическое заболевание, появились несколько лет назад. В 2016 году кутюрье впервые не появился в Париже на собственном показе, проходившем в рамках Недели моды. Модельер тогда перенес операцию на почке. По словам Валентина Юдашкина, у него действительно рак, но для жизни угрозы нет, так как болезнь в стадии ремиссии.