Основной версией гибели нардепа Давыденко является самоубийство – Венедиктова

09.06.2020, 13:20, Новости дня

В деле о гибели народного депутата Украины Валерия Давыденко следствие изучает различные версии, но основной считает самоубийство. Об этом в интервью “Українським новинам”, которое вышло 9 июня, сказала генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

“Изучаются различные версии. Я думаю, что ответ даст следствие. Основной версией на данный момент остается самоубийство”, – заявила Венедиктова.

47-летний Валерий Давыденко был избран в Верховную Раду по 208-му округу (Черниговская область) как самовыдвиженец, входил в депутатскую группу “Довіра” с декабря 2019 года. Семье Давыденко принадлежит несколько аграрных предприятий в Черниговской области.

Тело Давыденко с огнестрельным ранением головы обнаружили в его офисе в Киеве 23 мая. Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко уточнил, что нардепа нашли в туалете, и подчеркнул, что рассматриваются “все возможные версии произошедшего”.

Смерть политика расследуется как умышленное убийство.

В депутатской группе “Довіра” считают, что Давыденко не мог застрелиться, и настаивают, что это было убийство.

Центральная избирательная комиссия назначила промежуточные выборы в округе №208 в Черниговской области на 25 октября, когда в Украине должны состояться местные выборы.