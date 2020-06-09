Участники «Дома-2» Ирина Пингвинова и Дмитрий Чайков узнали пол будущего ребенка

09.06.2020, 13:17, Разное

Когда Ирина Пингвинова узнала о своей беременности, она утверждала, что пол малыша не имеет для нее никакого значения. Недавно участница «Дома-2» и ее возлюбленный Дмитрий Чайков узнали, кто у них вскоре родится.

Участница реалити-шоу рассказала, что накануне УЗИ видела будущего малыша во сне. Пингвинова предчувствовала, что у нее будет сын, хотя была бы рада и дочери. Во сне она четко видела лицо мальчика, который был очень похож на Дмитрия Чайкова. Влюбленные хотели сохранить интригу, поэтому попросили врача сразу не называть им пол ребенка. Однако во время ультразвукового исследования Ирина Пингвинова неудачно посмотрела в сторону и отчетливо увидела на экране, что у нее родится мальчик. По данным врача, вероятность такого исхода составляет 90%.

Участница телестройки решила устроить сюрприз отцу малыша, поэтому до последнего сохраняла интригу. Она намерено при Дмитрие Чайкове на интернет-сайтах смотрела одежду для девочки, а также позвонила сестре с просьбой оставить ей платья племянницы и не отдавать их никому. Также Ирина Пингвинова поинтересовалась у возлюбленного, какое имя он бы дал ее кукле. Однако участник «Дома-2» заподозрил, что она его разыгрывает и был уверен, что будет все-таки мальчик.