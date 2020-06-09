В Нидерландах не подтвердили обнаружение истребителя или ракеты при крушении MH17

09.06.2020, 13:16, Новости дня

Радиолокационные данные не подтверждают обнаружение истребителя или ракеты при крушении малайзийского Boeing в Донбассе в 2014, сообщил нидерландский прокурор Тейс Бергер на суде.

По его словам, исследование данных украинских гражданских и военных радаров дало ограниченные результаты. Также учитывались российские первичные радиолокационные данные, передает РИА «Новости».

Бергер, ссылаясь на эксперта по обороне, Евроконтроля и Совета безопасности Нидерландов, объяснил, почему нет радиолокационных данных о ракете «Бук».

«Тот факт, что радары не обнаружили, не означает, что ракеты там не было. (Российская компания) «Алмаз-Антей» и министерство обороны России, напротив, считают, что отсутствие этого обнаружения, действительно, свидетельствует об отсутствии ракеты «Бук» из Снежного», – сказал он.

Кроме того, Бергер отметил, нидерландский эксперт, Минобороны РФ и «Алмаз-Антей» сходятся во мнении, что военный самолет гораздо легче обнаружить, чем ракету «Бук».

«Все эксперты и специалисты в настоящее время согласны с тем, что имеющиеся радиолокационные данные не включают обнаружение истребителя или ракеты», – подчеркнул прокурор.

В понедельник в Нидерландах возобновились слушания по делу о катастрофе рейса MH17. Ранее Бергер на суде заявил, что самолет, скорее всего, сбили ракетой «Бук» типа 9М38М1, а не 9М38. Также, по его словам, Украина не предоставляла первичных данных с радаров по делу MH17.

Накануне основатели платформы для независимых журналистов Bonanza Media Яна Ерлашова и Макс ван дер Верфф нашли новых свидетелей, которые сообщили, что во время крушения Boeing в Донбассе в небе находились военные самолеты.

9 марта в Нидерландах начался судебный процесс над подозреваемыми в причастности к крушению Boeing. Постпред РФ при ОБСЕ назвал процесс политизированным «судилищем».

Прокурор Нидерландов утверждает, что самолет якобы сбили «доставленным из РФ «Буком». Российская сторона неоднократно выражала недоверие результатам работы следственной группы, указывая в том числе на нежелание использовать выводы российской стороны.