 

Исполком РФС утвердил регламент оставшейся части чемпионата и Кубка России

09.06.2020, 13:16, Новости дня

Исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил регламент возобновления чемпионата и Кубка РФ по футболу, которые были приостановлены из-за коронавируса.

«Исполком РФС утвердил регламент возобновления РПЛ и Кубка России», – передает РИА «Новости» сообщение организации.

Заседание исполкома РФС состоялось во вторник в формате видеоконференции.

Кроме того, исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил календарь чемпионата и Кубка РФ нынешнего сезона, которые будут возобновлены после приостановки из-за пандемии коронавируса.

Напомним, 28 мая Роспотребнадзор разрешил проводить матчи чемпионата РФ по футболу со зрителями.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.05 / В Москве скончались 34 пациента с коронавирусом

13.05 / Черкасская ОГА просит Кабмин разрешить работу непродовольственных рынков и междугороднего транспорта

05.06 / Причиной аварии в Норильске могла стать изношенность оборудования

01.06 / Холодницкий: Я уйду из САП, когда закончится срок или когда я сам этого захочу

20.04 / Журналистка The Times рассказала, как не спиться во время самоизоляции

06.06 / Более 86% украинцев отказались бы переехать в Россию, даже если бы им дали российское гражданство – опрос

04.06 / Путин поручил Сечину разобраться с «последней милей» газификации

06.05 / Собянин: с 12 числа в Москве заработают все промпредприятия

14.04 / Названы новые региональные практики по борьбе с коронавирусом

30.05 / Доктор Мясников развеял надежды на скорое появление вакцины от коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска