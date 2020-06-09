В Краснояском крае на трех подростков-анархистов завели уголовное дело. Их подозревают в подготовке к террористической деятельности

09.06.2020, 13:12, Новости дня

В Красноярском крае Следственный комитет возбудил в отношении трех подростков уголовное дело по подозрению в прохождении обучения с целью осуществления террористической деятельности. Об этом сообщает пресс-служба СК. Все трое задержаны.

“По предварительной версии следствия, трое несовершеннолетних сторонников анархистских взглядов в период с октября 2019-го по июнь 2020 года, проходили совместное обучение путем чтения запрещенной литературы и просмотра видеофильмов по изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также отрабатывали навыки на практике в заброшенном доме, на пустырях и стройках”, – сказано в сообщении.

Других подробностей по делу не приводится.

Один из самых резонансных судебных процессов последних лет – дело “Сети”, по которому молодых людей с анархистскими и антифашистскими взглядами обвинили в создании террористической группировки, целью которой якобы был вооруженный захват власти в России. Дело основывалось на показаниях одного из задержанных, остальные фигуранты утверждали, что их обвинения сфабрикованы, а к ним самим применяли пытки.

В феврале 2020 года семерых обвиняемых по делу “Сети” приговорили к срокам от 6 до 18 лет колонии. Дмитрию Пчелинцеву, которого обвинение считает создателем “Сети”, назначили 18 лет колонии строгого режима. Илья Шакурский получил 16 лет строгого режима. Оба рассказали, что сотрудники ФСБ пытали их током, чтобы получить признательные показания.