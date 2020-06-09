Президент Хорватии планирует принять участие в параде Победы 24 июня

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09.06.2020, 13:08, Новости дня

Президент Республики Хорватия Зоран Миланович намерен приехать на парад Победы в Москву 24 июня, заявили в посольстве РФ в стране.

«По информации российского посольства, президент Республики Хорватия Зоран Миланович намерен воспользоваться полученным приглашением и прибыть на мероприятия в Москву», – передает РИА «Новости» сообщение российской дипмиссии.

Президент России Владимир Путин объявил, что парад Победы пройдет 24 июня, который объявлен нерабочим днем.

Изначально парад должен был пройти 9 мая, но его перенесли из-за коронавируса. Путин напомнил, что 24 июня – день, когда в 1945 году состоялся «легендарный исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин».

Кроме того, военные парады пройдут в 28 городах России, «во многих других городах и населенных пунктах спланированы торжественные мероприятия с привлечением войск». Всего в праздничных мероприятиях задействуют свыше 177 тыс. человек и более 4,5 тыс. единиц вооружения и военной техники.

До этого приглашения на парад Победы приняли президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Сербии Александр Вучич, президент Абхазии Аслан Бжания  и президент Молдавии Игорь Додон, премьер-министр Армении Никол Пашинян.



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