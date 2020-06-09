Экс-премьер Киргизии приговорен к еще одному сроку

09.06.2020, 13:08, Новости дня

Первомайский районный суд Бишкека приговорил экс-премьера Киргизии Сапара Исакова к еще одному тюремному сроку до 18 лет лишения свободы за коррупцию при реконструкции исторического музея в столице республики и строительстве ипподрома в городе Чолпон-Ате, сообщили в канцелярии суда.

Обвинение в организации коррупционной схемы при реконструкции государственного исторического музея было предъявлено бывшему премьеру в январе 2019 года. По версии следствия, стоимость работ по реконструкции была значительно завышена, в результате чего государству был нанесен ущерб в размере 1,4 млн долларов, передает РИА «Новости».

Также, по версии обвинения, Исаков был причастен к завышению стоимости работ при строительстве ипподрома в городе Чолпон-Ате с ущербом государству в 2 млн долларов.

Для Исакова это уже третий обвинительный приговор. В начале декабря 2019 года Свердловский районный суд Бишкека приговорил Исакова к 15 годам лишения свободы за коррупцию при модернизации ТЭЦ столицы.