В Совбезе назвали причины обрушения моста под Мурманском

09.06.2020, 13:08, Новости дня

Причинами обрушения железнодорожного моста под Мурманском стали недостаточный контроль его состояния и несвоевременный ремонт, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании о вопросах национальной безопасности в Северо-Западном федеральном округе.

«Недостаточный контроль за его состоянием и несвоевременное проведение ремонтных работ привели к прекращению железнодорожного сообщения, поставили под угрозу функционирование Мурманского морского торгового порта», – сказал он, передает ТАСС.

Напомним, 1 июня на участке между городом Кола и поселком Молочный в Мурманской области рухнул железнодорожный мост. В результате оказалось перерезано железнодорожное сообщение с Мурманском и его портами. В РЖД пояснили, что введен временный запрет на погрузку всех грузов в адрес Мурманского транспортного узла.

Президент РФ Владимир Путин поручил перебросить личный состав и спецтехнику железнодорожных войск в Мурманскую область для оказания помощи в восстановлении железнодорожного сообщения.

5 июня военные инженеры Западного военного округа (ЗВО) прибыли к месту проведения работ по восстановлению железнодорожного сообщения на участке железной дороги Кола – Выходной в Мурманской области.