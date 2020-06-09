Анна Хилькевич объявила о смене имени младшей дочери

09.06.2020, 13:05, Разное

Артистка и ее муж воспитывают двух девочек. Старшей

наследнице звезды, Арианне, уже пять лет. Младшей дочери пары, Марии, всего два

года.

Ранее Анна Хилькевич призналась, что ей не пришлось долго

думать об имени второго ребенка. Артистка назвала кроху в честь своей героини в

сериале “Универ. Новая общага” Марии Беловой. За время съемок актриса успела сродниться

со своим персонажем.

Накануне же, Хилькевич заявила, что имя дочери надо

поменять. По словам артистки, на это ее надоумила сама Мария. Как оказалось,

девочка почему-то называется именем Анна. К тому же еще во время беременности артистке

многие советовали дать наследнице имя Марианна, но оно тогда казалось слишком

сложным.

“Нам пришла странная мысль: все же добавить к ее имени приставку

“Анна”. Только вначале, чтобы получилось Анна-Мария”, – обнародовала свою идею

звезда ситкома. Знаменитость планирует в ближайшее время внести в свидетельство

о рождении малышки коррективы.

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Публикация от Анна Хилькевич (@annakhilkevich) 8 Июн 2020 в 12:35 PDT

Напомним, звезда сериала “Универ. Новая общага” карантин провела за городом. Анна Хилькевич и ее

муж и дети жестко соблюдали самоизоляцию. Артистка столкнулась с проблемой. Ей

пришлось много заниматься со старшей дочерью. Арианна выходила на связь с

педагогами дистанционно, Анна постоянно контролировала процесс

обучения.