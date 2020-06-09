 

“Противно” – Водонаева оплевалась от известия о пьяном ДТП Ефремова

09.06.2020, 13:05, Разное

Гневной речью экс-участница “Дома-2” разразилась в своем
инстаграм-аккаунте. Она вспомнила, как работая криминальной журналисткой
в Тюмени, снимала ДТП.

“Фу, как противно от
новости про Ефремова, это просто чудовищно”, – высказалась звезда. “Я считаю,
что люди, которые садятся за руль в нетрезвом состоянии – просто исчадья ада”,
– заявила Алена Водонаева.

Она отметила, что в Сети
много ужасных сцен, когда водители въезжают в остановки, сбивают людей на
пешеходных переходах и пьяные вылетают на встречную полосу. Блогерша негодует:
зачем люди в состоянии алкогольного опьянения садятся за руль, если можно
вызвать такси.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 9 Июн 2020 в 2:38 PDT

Напомним, ДТП с участием
Михаила Ефремова произошло вечером 8 июня. На Смоленской улице джип
“Гранд Чероки” выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем “Лада”.
Водитель “Лады” скончался. Актеру грозит до 12 лет лишения свободы.

Как
писали “Дни.ру”, Алена Водонаева воспитывает единственного сына Богдана. Она
держит его в ежовых руковицах. Сутки напролет мальчки проводит за компьютером,
однако не играет в “стрелялки”, как многие его сверстники. Ребенок занимается
в Инжинириуме при МГТУ имени Баумана (курсы для детей и школьников в центре
инновационного творчества и технопарке. – Прим. ред.).



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