Купание в горном озере и хайкинг: Джастин и Хейли Бибер в Национальном парке Юты

09.06.2020, 13:00, Разное

Знаменитостям мирового уровня бывает нелегко скрыться от вездесущих папарацци: перевести дух от нацеленных на них камер они могут лишь где-нибудь на островах посреди океана, вроде Мюстика – любимого места отдыха Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Но сейчас, когда границы стран закрыты для путешествий, звездам приходится или безвылазно сидеть дома (не самый плохой в их случае вариант), или изучать просторы родины. Второй сценарий предпочли Джастин и Хейли Бибер. Недавно пара вернулась из Канады, где проводила карантин и где у них имеется дом на берегу озера, и почти сразу отправилась в мини-путешествие – в Национальный парк штата Юта. Папарацци не долго думая поехали вместе с ними.

Хейли Бибер Джастин Бибер

В качестве вида отдыха Джастин и Хейли выбрали так называемый глэмпинг. Правда, жить они предпочли не в палатке, а в автодоме класса люкс стоимостью более 1 миллиона долларов. Подробно его интерьер мы показывали вчера. С наступлением же дня пара отправилась гулять по Национальному парку. Хайкинг периодически прерывался на объятия и поцелуи, затем Джастин и Хейли дошли до горного озера и решили в нем искупаться, а потом немного отдохнуть в пустынной местности, не считая, конечно, кучки фотографов в кустах, и охранника, который сопровождал пару.