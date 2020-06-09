Скандалы: Подарить жене Европу

09.06.2020, 12:55, Разное

Деньги «Уральских авиалиний» приземлились в офшоре

За последний год «Уральские авиалинии» стали самой медийной и популярной авиакомпанией страны. В конце прошлого лета все восхищались героизмом пилота УА Дамира Юсупова, посадившего самолёт с 233 пассажирами на борту на подмосковном кукурузном поле, но с тех пор отношение россиян к входящему в топ-5 перевозчику сменилось на противоположное.

После отмены зарубежных и резкого сокращения числа внутренних перелётов из-за пандемии коронавируса пассажиры не могли сдать билеты, а в начале мая появились публикации о предбанкротном состоянии УА. Если компания не компенсирует клиентам отменённые полёты, то перевозчика ждут ещё более серьёзные проблемы. Причина – в выбранной бизнес-модели с участием офшорных фирм.

Когда с сайта «Уральских авиалиний» исчезла кнопка «возврат билетов», СМИ со ссылкой на анонимные источники сообщили, что сотрудникам УА «запретили денежные возвраты». Это могло свидетельствовать о финансовых проблемах перевозчика. Чуть позже стало известно об угрозе банкротства авиакомпании и неудачных попытках её руководства открыть кредитные линии в крупнейших банках.

Сбербанк оформил «Уральским авиалиниям» льготный заём в размере 3 млрд рублей только после вмешательства полномочного представителя президента в УрФО Николая Цуканова. Но даже после получения финансовой помощи компания оказалась не в состоянии расплатиться с большинством пассажиров, предложив им набраться терпения и подождать удовлетворения заявок на возврат денег в течение двух месяцев.

Если пассажиры не получат компенсаций, то смогут инициировать банкротство авиакомпании. И тогда государственный банк может не получить обратно «антикризисный» заём, а сделки европейского подразделения УА будут оспорены.

Причиной тому станет управленческая схема, которую построил Скуратов.

Подарить жене Европу

Как и большинство крупных международных компаний, «Уральские авиалинии» отказались от управления всеми активами из единого центра. Руководители УА искали партнёров во всех уголках земли и заключали с ними договоры на реализацию авиабилетов, взаимодействие с пассажирами, техническое обслуживание самолётов и решение многих других операционных вопросов.

До 2011 года официальным представителем «Уральских авиалиний» в Европе был выходец из Екатеринбурга Андрей Заякин, которого российские и зарубежные СМИ называли ближайшим другом и деловым партнёром гендиректора авиакомпании Сергея Скуратова. До 2002 года Заякин вёл бизнес в Праге как гражданин России. Затем его основным местом жительства в чешских реестрах стала называться Прага. На бывшем партнёре Скуратова, например, числились туристическое агентство Viola plus s.r.o. и торговая фирма Alfa trans express s.r.o.

По данным чешской газеты MF Dnes, в конце 2010 года между Сергеем Скуратовым и Андреем Заякиным произошёл конфликт, завершившийся сменой генерального партнёра «Уральских авиалиний» в странах Европы. Им стало чешское предприятие East-West AERO s.r.o. Его центральный офис расположился в Праге, отделения открыты в Барселоне, Вене, Ираклионе, Никосии, Париже, Пафосе, Риме и Салониках.

Изначально единственным владельцем East-West AERO s.r.o. была некая Юлия Ярославцева. Но уже 28 февраля 2011 года она передала 65 процентов долей предприятия Любови Скуратовой.

Имя и дата рождения нового мажоритарного владельца компании совпадали с данными супруги гендиректора «Уральских авиалиний». Но на этом пересечения не заканчиваются.

В коммерческом реестре в качестве места проживания Любови Скуратовой указан дом на улице Tisová в Карловых Варах. В кадастре недвижимости Республики Чехия говорится, что эта недвижимость зарегистрирована на Сергея Скуратова. В доме по соседству со Скуратовыми в Карловых Варах живёт свердловский ВИП, с которым чета поддерживает тесные дружеские отношения в Екатеринбурге.

ВНЖ Чехии и многомиллионные дивиденды

Самым неожиданным из упомянутых в чешском коммерческом реестре фактов является информация о наличии у Любови Скуратовой документа под названием Průkaz povolení k pobytu. Речь идёт об одной из юридических разновидностей вида на жительство в Чешской Республике.

Получаемые Скуратовой дивиденды обеспечивали ей высокий уровень жизни. По итогам 2011 года руководящий орган East-West AERO s.r.o. согласовал выплату ей 5 млн 200 тыс. чешских крон (примерно 260 тыс. долларов).

Компания East-West AERO s.r.o. не только обслуживала пассажиров. По данным информационных международных экспортных баз, она была активным участником внешнеторговой деятельности: через неё проходили поставки печатной продукции и некоторых запчастей для самолётов.

«Уральские авиалинии» и «дело МУГИСО»

Учредители East-West AERO s.r.o. в ходе своей деятельности сталкивались со многими екатеринбургскими бизнесменами. Юлия Ярославцева оказалась связана с Ларисой Богачёвой – матерью бывшего заместителя министра по управлению государственной собственностью Артёма Богачёва – фигуранта широко известного в Свердловской области «дела МУГИСО». Вместе с экс-главой МУГИСО Алексеем Пьянковым он подозревался во взяточничестве.

Лариса Богачёва и Артём Богачёв вместе с тремя другими екатеринбургскими предпринимателями создали в 2009 году в Праге компанию по управлению недвижимостью BKB GROUPP s.r.o. В 2010 году эта фирма была зарегистрирована в доме по адресу: Praha 5, Petřínská 572/14, около одной десятой площади которого сегодня принадлежит Юлии Ярославцевой.

Полёт в убежище беглых «уралмашевцев»

В сентябре 2014 года Любовь Скуратова продала свою долю в East-West AERO s.r.o. (на тот момент – 67 процентов) компании Galata International – F.Z.E., зарегистрированной в свободной зоне Аджман (Ajman Free Zone) в Объединённых Арабских Эмиратах.

Эта зона популярна у выходцев из России (в том числе у скрывающихся от правосудия представителей ОПС «Уралмаш») по нескольким причинам. Во-первых, в ней наиболее низкая по сравнению с другими зонами ОАЭ фиксированная ставка ежегодной платы за обслуживание офшорных фирм. Обычные налоги владельцы этих фирм не вносят.

Во-вторых, на территории Аджмана действуют либеральные бытовые правила. Это единственный эмират, в котором можно купить алкоголь. Проживающим в нём женщинам разрешено ходить в юбках и с оголёнными плечами. И, наконец, в Аджмане доступные цены на недвижимость.

В Ajman Free Zone максимально строго относятся к соблюдению коммерческой тайны владельцев фирм, поэтому получить информацию об учредителях зарегистрированной в ней фирмы можно только через суд.

Но у «Октагона» есть сведения, что недалеко от центра Аджмана постоянно проживает официальный представитель «Уральских авиалиний», который ведёт в действующей в зоне фирме бухгалтерский учёт деятельности авиакомпании.

В 2017 году Galata International – F.Z.E. получила как владелец 67 процентов долей East-West AERO s.r.o. дивиденды в размере 9,1 млн чешских крон (около 3,9 млн долларов). Президент РФ Владимир Путин, выступая 25 марта 2020 года с обращением к нации, призвал обложить выводимые таким образом за границу дивиденды налогом по ставке в 15 процентов. Для этого могут быть скорректированы соглашения об избежании двойного налогообложения с рядом стран, Путин попросил правительство организовать такую работу. Если иностранные партнёры не примут предложения российской стороны, то она выйдет из соглашений в одностороннем порядке, заявил президент.

Как пассажирам обанкротить «Уральские авиалинии»

Созданная АК «Уральские авиалинии» управленческая схема напрямую не противоречит закону, но при определённом стечении обстоятельств может обернуться для компании значительными юридическими проблемами.

Как заявил «Октагону» официальный представитель «Опоры России» в Словакии Евгений Артюх, пассажиры, не получившие в течение трёх месяцев деньги за сданные билеты, имеют право объединиться в группу, совокупный долг авиакомпании перед которой должен составлять не менее 300 тыс. рублей, и подать иск о банкротстве «Уральских авиалиний».

Следующим шагом может стать признание заключённых подконтрольными Скуратову предприятиями сделок друг с другом как совершённых с заинтересованностью. Они станут недействительными.

– Подать иск по данному вопросу может, например, конкурсный управляющий в рамках дела о банкротстве. Это вправе сделать любой из акционеров даже вне процедуры банкротства, если выяснится, что такие сделки были совершены с нарушением установленной процедуры (которая в том числе предусматривает заблаговременное уведомление совета директоров). И, конечно, наличие таких сделок создаёт риск для кредитора компании, которым в последнее время выступает Сбербанк, – пояснил Артюх.

«Октагон» запросил официальные комментарии в пресс-службе авиакомпании «Уральские авиалинии» и в компании East-West AERO s.r.o. На момент публикации материала ответы на запросы в редакцию не поступили.

Константин Джултаев