Правозащитники: российский воздушный удар в Сирии привел к гибели мирного жителя

09.06.2020, 12:54, Новости дня

В результате российских воздушных ударов на северо-западе Сирии во вторник погиб мирный житель, сообщила мониторинговая организация.

Это первый такой случай после вступления в силу прекращения огня три месяца назад.

Правозащитная организация Syrian Observatory for Human Rights заявила, что российские военные самолеты нанесли около 15 предрассветных ударов по городам и деревням в провинции Идлиб.

Налеты привели к гибели жителя деревни Балюн. Глава правозащитной организации Рами Абдуррахман заявил, что это первый мирный житель, «погибший в результате воздушного удара» после объявления перемирия в марте.

Идлиб является последним крупным бастином повстанцев в Сирии.

Перемирие, достигнутое 6 марта, в значительной мере остановило боевые действия, но президент Башар Асад пообещал взять регион под свой полный контроль.