Ограничения в Москве сняли досрочно именно из-за Конституции и обнуления

09.06.2020, 12:55, Разное

Мэр Москвы Сергей Собянин решил досрочно снять ограничения из-за коронавируса после разговора с президентом Владимиром Путиным. Многие предполагали, что делается это ради улучшения результатов на голосовании по поправкам в Конституцию и обнулению президентских сроков Путина. Источники «Медузы» рассказали, что прогулки, спорт, рестораны и салоны красоты должны поднять настроение избирателей.

Как мэрия меняла свое мнение по поводу снятия ограничений в Москве

Еще в конце мая мэр Москвы Сергей Собянин считал, что прогулки и занятия спортом в столице можно разрешить, только когда суточный прирост заболевших будет составлять «десятки или сотни» — но не тысячи человек. А некоторые меры могут продлиться и вовсе до момента появления вакцины от COVID-19, отмечал он. «Режим самосохранения, ограничений санитарных, он будет длиться долго, до того, пока вакцину не получим. <…> Мы каждый день выявляем около двух тысяч, а то и трех тысяч вновь заболевших», — сказал Собянин 28 мая телеканалу «Россия-24».

В последние две недели в Москве, по данным столичного оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, ежедневно выявляли около двух тысяч заболевших (от 1842 до 2595), однако в понедельник, 8 июня, Собянин неожиданно объявил о снятии режима самоизоляции в столице. С 9 июня в городе отменяются пропуска и введенный лишь неделю назад график прогулок по домам; открываются парикмахерские и салоны красоты; возобновляется каршеринг.

Впервые за все время ограничений (указ главы города о введении режима повышенной готовности в Москве издан 5 марта) карантинные меры пересмотрели досрочно — ведь раньше было официально объявлено, что режим будет действовать до 14 июня. До этой даты Сергей Собянин еще 27 мая продлил самоизоляцию, цифровые пропуска и ввел режим прогулок.

Но 1 июня Владимир Путин своим указом назначил день голосования по поправкам в Конституцию на 1 июля. Комментарий мэра хоть и выражал поддержку, но звучал тревожно: «Кажется, что нам сейчас не до этого. Пандемия, проблемы с экономикой, какие уж тут голосования. Действительно, проблемы есть, и проблемы серьезные. Но непринятые решения тоже являются серьезной проблемой… Поэтому самое время принимать решения, которые помогут избежать проблем не столько сегодня, сколько завтра, в будущем. Загодя готовиться к любым вызовам и быть сильными, независимыми, несмотря на все невзгоды».

А 2 июня премьер-министр Михаил Мишустин дал поручение, по которому Минюст вместе с другими ведомствами должен был проверить законность, в том числе, указов Собянина, вводивших ограничения — с точки зрения соблюдения прав человека. Источник «Медузы», близкий к мэрии, утверждает, что Собянин сам попросил о такой проверке премьера, «чтобы в случае чего было чем проложиться, и никаких претензий к нему не было». Это подтверждает и собеседник «Медузы» в правительстве.

При этом источник в аппарате правительства уверяет, что инициатором проверки был премьер Михаил Мишустин: «Это тема, которая реально волнует людей, резонансная». Пресс-служба правительства сообщила «Медузе», что причиной поручения стали запросы из регионов о практике применения ограничительных мер, а решение принимали члены правительственного координационного совета по борьбе с коронавирусом, первым замруководителя которого является сам Собянин.

Сроки правительственной проверки истекали 8 июня, но уже 5 июня поздно вечером Минюст отчитался, что ничего крамольного в указах мэра не обнаружил. Пресс-служба Минюста в ответе на запрос «Медузы» сообщила, что анализ провели «в установленные сроки» и опубликовали — как только доклад был направлен в аппарат правительства.

Всего за два часа до этого московский мэр в эфире «России 1» пообещал на следующей неделе объявить о «радикальном» ослаблении ограничений.

Это решение столичные власти принимали в спешке: об этом свидетельствуют и СМС от мэрии Москвы о продлении режима самоизоляции до 14 июня, которые пришли некоторым москвичам в понедельник, 8 июня, всего за час до объявления мэра об отмене самоизоляции со следующего дня.

Как Путин решил, когда ослаблять режим самоизоляции в Москве

Снятие ограничений в столице было темой разговора Собянина с президентом Владимиром Путиным, состоявшегося в выходные 6-7 июня, рассказал «Медузе» близкий к администрации президента источник. Этому разговору предшествовало заседание Совета безопасности (4 июня). «На нем обсуждался рост протестных настроений в стране. По опросам ФСО, он силен, и ограничения из-за вируса — главная причина недовольства сейчас. Такие настроения сильно влияют на голосование по поправкам», — рассказывает собеседник.

По данным «Левада-центра», 28% россиян готовы выходить на протестные акции, это пик протестных настроений за последние полтора года. А рейтинг доверия Путину достиг исторического минимума и составляет 25% (например, в ноябре 2017 года он составлял 59%).

Сам Собянин, по словам собеседника «Медузы», был настроен на более позднее снятие ограничений: пропускной режим и прогулки по графику должны были отменить с 15 июня, тогда же, по планам мэрии, открылись бы салоны красоты. Заведения общепита, музеи должны были открыться только ближе к концу июня.

«Собянин рассчитывал, что голосование перенесут на осень, и у него будет запас, чтобы самоизоляция продлилась до 1 июля. Но поскольку все переигралось, то пришлось выходить раньше на две недели. Он тут ничего не теряет, для Собянина это не критично, — подтверждает слова кремлевского источника собеседник „Медузы“, близкий к мэрии. — Он открывает город не по указке администрации президента, он под указку АП не хотел плясать. Тут явно просьба с самого верха». Собеседник «Медузы» в администрации президента также говорит, что снятие ограничений в Москве — инициатива лично Путина.

Мэра заставили поторопиться ради предстоящего голосования по Конституции, говорит «Медузе» источник, близкий и к администрации президента, и к мэрии: «Именно так и произошло. Голосуем за Конституцию».

Тем не менее, близкий к политическому блоку мэрии собеседник «Медузы» настаивает, что Собянин «сохранил лицо» и все равно разнес по времени снятие ограничений: «Собянин и так понимал, что это придется делать перед голосованием, для Кремля это сейчас приоритет. Ко дню голосования люди уже должны более-менее оттаять, отойти от карантина, а не голосовать сразу после снятия ограничений в озлобленном состоянии».

Последний этап снятия ограничений в столице — возобновление работы бассейнов, ресторанов и фитнес-клубов, детских садов и органов соцзащиты — назначен на 23 июня, прямо накануне начала голосования.

Когда, по замыслу властей, в России начнется вторая волна коронавируса

Первым о снятии самоизоляции в Москве в понедельник, 8 июня, сообщил не мэр, а председатель Общественной палаты Москвы, главный редактор «Независимой газеты» Константин Ремчуков — он объявил об этом на заседании палаты, посвященном организации наблюдения за голосованием. «Когда заседание уже завершалось в прямом эфире (заседание проходило в Zoom, были подключены и журналисты — прим. „Медузы“), мне пришло сообщение о снятии самоизоляции от надежного источника, которому я доверяю. И я зачитал его вслух членам палаты как хорошую новость», — рассказал об этом сам Ремчуков «Медузе».

Палате предстоит сформировать свой корпус наблюдателей, поскольку только они могут наблюдать за голосованием по поводу поправок к Конституции и «обнуления» сроков Путина. Об опасности проведения этого мероприятия на фоне коронавируса заявляют оппозиционеры.

Основатель «Фонда борьбы с коррупцией» Алексей Навальный, бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман и партия «Яблоко» призывают бойкотировать голосование по поправкам в Конституцию, в том числе, из-за угрозы здоровью людей. Из тех же соображений сторонники Навального ведут кампанию по бойкоту голосования среди членов участковых избиркомов. «Может быть, стоит достучаться до них [членов УИК], поговорить с ними? Объяснить, что просто ради их собственной безопасности и безопасности избирателей им не стоит в этом всем участвовать?» — написал Навальный 4 июня в своем телеграм-канале и поддержал сбор подписей членов УИК под обращением «Мы — не расходный материал» (сейчас там 101 подпись; всего их в России более 800 тысяч).

Глава штаба Навального Олег Степанов полагает, что власти могли учесть и этот фактор, ослабляя ограничения. «Это может быть попыткой даже не реакции, а игрой на опережение — чтобы было труднее развертывать кампанию по опасности голосования во время эпидемии: „Какой коронавирус? Мы его уже давно победили“», — объясняет он «Медузе».

Если из-за отмены ограничений начнет расти статистика заболеваемости и смертности от коронавируса, ее, скорее всего, пригладят, а уже в июле эти данные попадут в статистику задним числом, предполагает близкий к мэрии источник «Медузы». «Тогда это объяснят якобы наступившей второй волной эпидемии», — утверждает собеседник «Медузы».

О том же говорит и другой собеседник «Медузы», работающий и с мэрией, и с администрацией президента: «А „на потом“ они [федеральные власти] уже готовят идею про „вторую волну“». По его словам, в последнее время — с приближением голосования — федеральные власти стали «все менее аккуратно» отчитывать губернаторов, в чьих регионах растет число заболевших. «Поэтому все больше губернаторов вполне осознанно начали „хорошо“ работать [занижать статистику]», — заключает собеседник.