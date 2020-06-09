 

Россияне получили выплаты на 18,4 млн детей от трех до 16 лет

09.06.2020, 12:53, Новости дня

Россияне получили выплаты в размере 10 тыс. рублей почти на 18,4 млн детей в возрасте от трех до 16 лет, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Голикова сообщила в ходе совещания с участием председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с членами Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей и представителями регионов, что «на начало сегодняшнего дня выплаты произведены почти 18,4 млн детей на сумму более 184 млрд рублей», передает ТАСС.

Также более 480 тыс. российских семей получили сертификат на материнский капитал с начала 2020 года. При этом более 151 тыс. семей получили сертификат в электронном виде без обращения в Пенсионный фонд, передает РИА «Новости».

377 тыс. семей уже распорядились полученными средствами. Всего с начала работы программы материнского капитала его получили более 10 млн семей, более 6,4 млн уже распорядились этими средствами.

В свою очередь глава Минтруда Антон Котяков заявил, что технические проблемы по оформлению выплат на детей в 24 регионах обещают устранить на этой неделе, выплаты осуществят полноценно.

Технические проблемы связаны с получением с Единого портала госуслуг поданных заявлений и обогащением заявлений сведениями, которые субъекты должны получать через межведомственное взаимодействие от других органов власти.

Ранее российский лидер Владимир Путин подписал закон, который вдвое увеличивает размеры ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет для неработающих граждан.



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