Роспотребнадзор дал рекомендации, как избежать перегрева в жару

09.06.2020, 12:53, Новости дня

Чтобы избежать перегрева в жару, рекомендуется пить больше жидкости, отказаться от жирной пищи и ограничить физические нагрузки, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«Потребность в энергии в жаркую погоду снижается, в связи с чем организму летом нужна менее калорийная пища. В жаркий период времени необходимо отказаться от жирной пищи, а потребление мяса свести к минимуму, лучше всего его заменить рыбой или морепродуктами», – сообщается на сайте ведомства.

Также Роспотребнадзор советует снизить количество копченых, жареных, и скоропортящихся продуктов питания. Приемы пищи следует осуществлять утром и вечером.

Отмечается, что вода позволит избежать обезвоживания. При этом нужно отказаться от алкоголя, газировки и напитков с большим содержанием сахара.

Для укрепления иммунитета рекомендуется есть фрукты и овощи, но тщательно мыть их перед употреблением, добавили в ведомстве.

Эксперты рекомендуют выходить на улицу в светлой одежде, а физические нагрузки днем свести к минимуму. Избежать перегрева также поможет прохладный душ.

«Поездки на личном и общественном транспорте следует ограничить или планировать их в утреннее или вечернее время, когда жара спадает», – пояснили в Роспотребнадзоре.

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