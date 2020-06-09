Мнение: Пьяный Ефремов убил человека (состояние артиста и полет на встречку)

09.06.2020, 12:50, Разное

Там, где случилась авария с Михаилом Ефремовым вчера в 11 вечера, прямо в доме у Садового кольца, я прожил около 14 лет. И постоянно ездил этой дорогой по Садовому мимо МИД. А еще – по ней ездила моя жена и ребенок в детском кресле. Человек, который пострадал из-за пьяного артиста, умер сегодня в больнице. На это даже смотреть страшно – какой он пьяный за рулем, как вылетает на встречку. Приехали друзья – Сергей Гармаш, Никита Высоцкий – что они могут сделать?! Морально поддержать? 7 лет за ДТП со смертельным исходом? Мало. Пока статья такая. Дадут все 8 теперь. Хотя статья до 12 новая. Под капельницей, кстати, – “под подпиской о невыезде”. Вот и допился. Но в колонии, вы не поверите, тоже не только чифиром разгоняются, ставят бражку и гонят самогон.

Принудительное лечение алкологиков давно назрело. Об этом и главный нарколог России Евгений Брюн говорит. Даже если один из ста потом вернется к нормальной жизни, это уже хороший показатель. После длительной реабилитации (год, не меньше), лучше всего, чтобы люди шли к психологам, в группы поддержки к “Анонимным алкоголикам”, которые так хорошо показали себя на Западе, да и в России тоже, принимали таблетки от депрессии, от алкоголизма, лечились дальше. Это лечение на всю жизнь. Но выкарабкается ли он?! Вряд ли? Сможет ли простить себе смерть человека?

Михаилу Ефремову грозило до 7 лет колонии пока что такая статья. МВД поначалу возбудило уголовное дело по статье “о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств”. Теперь статья другая – до 12 лет.

Водитель фургона, который протаранил Михаил Ефремов на своём джипе, скончался в больнице. 58-летний Сергей Захаров был в очень тяжелом состоянии. Врачи еще ночью оценивали состояние как тяжёлое — у него закрытая черепно-мозговая травма и сломаны рёбра с обеих сторон.

После аварии, говорят в МВД, Ефремова даже допросить было нельзя. Он был полностью невменяем.

То, что жена берегла, холила и лелеяла, вытаскивала с наркологом и капельницей артиста после запоев, и наливала ему на опохмел по чуть-чуть – это славно, он протянул так долго. Но она все равно его потеряла. Он переезжает в тюрьму. Никакой адвокат не поможет.

В этой ситуации общество Ефремова растерзает. А он – тоже жертва. Алкоголизм у него и приобретенный и наследственный.