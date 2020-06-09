Найдены похищенные при нападении на инкассаторов в Красноярске 2 млн рублей

09.06.2020, 12:48, Новости дня

Сотрудники полиции обнаружили более 2 млн рублей, похищенных при нападении на инкассаторов в конце мая в Красноярске, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Сотрудниками ГУ МВД по Красноярскому краю совместно с коллегами из межмуниципального управления МВД РФ «Красноярское» во время обысков в разных частях города обнаружены и изъяты более 2 млн рублей, похищенных во время нападения на инкассаторов 30 мая», – передает ТАСС слова Волк.

Напомним, в субботу утром у отделения Сбербанка на улице Щорса в Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов. Злоумышленники использовали огнестрельное оружие. Пострадали двое инкассаторов.

Был введен в действие специальный план по задержанию нападавших. По тревоге подняты все оперативные службы муниципального управления МВД РФ «Красноярское». К раскрытию преступления подключились сотрудники краевого управления уголовного розыска ГУ МВД.

Раненные в результате нападения в Красноярске инкассаторы находятся в тяжелом состоянии.