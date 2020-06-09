В Кремле прокомментировали ДТП с участием Ефремова

09.06.2020, 12:48, Новости дня

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя ДТП с участием актера Михаила Ефремова, назвал чудовищным случай, когда пьяный водитель становится виновником аварии с гибелью человека.

«Здесь, к сожалению, речь идет о трагическом случае, о чудовищном случае, когда пьяный водитель – и неважно, кто он, –устроил аварию, в которой погиб человек. Вот о чем идет речь», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Он добавил, что в Кремле вообще не думают о том, стоит ли лишать Ефремова после случившегося звания заслуженного артиста России.

Напомним, в понедельник вечером в Москве Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и врезался в автофургон Lada. Актер был пьян, в отношении него возбуждено уголовное дело.

Водитель Lada был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии и скончался в больнице. После смерти пострадавшего водителя дело против Ефремова переквалифицировали на более тяжкую часть статьи.

Крестница погибшего потребовала максимального наказания для актера.

Автоюрист Сергей Радько сообщил газете ВЗГЛЯД, что Ефремов вполне может получить условный срок, если близкие погибшего в аварии водителя пойдут навстречу и не будут настаивать на реальном сроке.