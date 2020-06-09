Мнение: Допился

09.06.2020, 12:45, Разное



Пьяный актер М.Ефремов убил человека

Любил его, подлеца, как артиста. Душевно, хорошо ведь играет! Есть у него этакая могучая, нутряная достоверность, ее еще “животная” называют. С юности знал, что как человек он мерзавец (писали в газетах, еще в позднеперестроечной прессе) – но увидел его в сериале “Граница” – полюбил. Ну что делать, я, как Маргарита из Булгакова, “люблю, когда кто-то что-то делает по-настоящему классно”.

А потом еще был гениальный поп из “Дня выборов”… Эх! Не, ну тот могучий поп – это вообще, без сомнения, след в истории отечественного кинематографа. Может быть, вообще лучшая, знаковая роль в нашем кино 21 века. Да и в “Оттепели” он условного “пырьева” как прекрасно отобразил…

НО! Если он там действительно устроил в пьяном виде то, что показывают – пять машин всмятку, с разворотом на встречную через две сплошных, один водитель почти при смерти, неизвестно, выживет ли (с автогеном из машины вырезали) – то надо ему, конечно, посидеть. Без вариантов. В конце концов, и прецеденты были: Уэсли Снайпс в Голливуде – тоже неплохой актер. Ничего, отмотал то ли 3 года, то ли 6 лет, вышел еще лучше.

Или футболистов наших лучших сколько сажали (я не про Кокорина, хотя и про него тоже).

Ну потому что так нельзя. Как актера – жаль, но смысла такие фокусы терпеть – нет. Надо – по Маяковскому: “Ни тебе аванса, ни пивных… Трезвость!”

UPD. Уже сообщили, что пострадавший в ДТП умер в больнице. Мда…