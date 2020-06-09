 

ВОЗ: люди с бессимптомным течением COVID-19 редко заражают других

09.06.2020, 12:36, Разное


2
минуты

Люди, у которых COVID-19 протекает бессимптомно, редко заражают других, считают во Всемирной организации здравоохранения. Соответствующее заявление сделала глава подразделения ВОЗ по новым болезням, технический руководитель по реагированию на COVID-19, доктор Мария Ван Керкхове (Maria Van Kerkhove). Об этом сообщает CNBC.

 «Согласно данным, которые у нас имеются, до сих пор кажется редкой передача инфекции от бессимптомного человека другим людям. Она очень редка», – сказала Ван Керкхове на брифинге, который прошел в штаб-квартире ВОЗ в Женеве.

В агентстве считают, что сейчас правительства разных стран должны фокусироваться на выявлении и изоляции инфицированных людей, у которых есть симптомы, а также наблюдать за теми, кто с ними контактировал.

Мария Ван Керхове отметила, что она знает об исследованиях, которые показывали передачу COVID-19 от бессимптомных носителей или до появления симптомов. Она считает, что требуется больше данных, чтобы дать еще более точный ответ, насколько значимую роль играют инфицированные люди без симптомов в распространении болезни.

«У нас есть очень много отчетов из стран, которые очень хорошо отслеживают контакты. Они наблюдают за бессимптомными случаями, отслеживают контакты. И они не обнаруживали дальнейшей передачи инфекции. Это случается очень редко», – сказала Ван Керкхове.

Если будет доказано, что бессимптомная передача не является важным фактором распространения болезни, последствия для политики здравоохранения будут огромными. «Потенциальная пресимптоматическая передача» – одна из причин, которые стоят за концепцией социального дистанцирования.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.05 / Мнение: Укрупнение

14.05 / СМИ: В гостинице Киева из-за карантина “застряли” 46 младенцев, рожденных суррогатными матерями для иностранцев

12.05 / Названы параметры двигателя для нового российского сверхзвукового авиалайнера

07.05 / Не все сетчатые имплантаты для лечения грыж одинаково безопасны. Разбираемся

03.05 / Дмитрий Песков: “Владимиру Путину придётся ещё какое-то время жить в условиях ограничений”

16.04 / Мнение: Спасет ли США массовая раздача денег всем желающим?

28.04 / Чтение сказки у камина: принц Гарри поучаствовал в проекте, который понравится его сыну Арчи

10.05 / Принц Гарри и Меган Маркл скрылись на частном самолете

20.05 / СМИ: отцом 5-го ребёнка Порошиной может быть российский чиновник

30.04 / Кендалл Дженнер спровоцировала слухи о романе с “новым баскетболистом” и ответила хейтерам

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска