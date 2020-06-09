ВОЗ: люди с бессимптомным течением COVID-19 редко заражают других

09.06.2020, 12:36, Разное



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Люди, у которых COVID-19 протекает бессимптомно, редко заражают других, считают во Всемирной организации здравоохранения. Соответствующее заявление сделала глава подразделения ВОЗ по новым болезням, технический руководитель по реагированию на COVID-19, доктор Мария Ван Керкхове (Maria Van Kerkhove). Об этом сообщает CNBC.

«Согласно данным, которые у нас имеются, до сих пор кажется редкой передача инфекции от бессимптомного человека другим людям. Она очень редка», – сказала Ван Керкхове на брифинге, который прошел в штаб-квартире ВОЗ в Женеве.

В агентстве считают, что сейчас правительства разных стран должны фокусироваться на выявлении и изоляции инфицированных людей, у которых есть симптомы, а также наблюдать за теми, кто с ними контактировал.

Мария Ван Керхове отметила, что она знает об исследованиях, которые показывали передачу COVID-19 от бессимптомных носителей или до появления симптомов. Она считает, что требуется больше данных, чтобы дать еще более точный ответ, насколько значимую роль играют инфицированные люди без симптомов в распространении болезни.

«У нас есть очень много отчетов из стран, которые очень хорошо отслеживают контакты. Они наблюдают за бессимптомными случаями, отслеживают контакты. И они не обнаруживали дальнейшей передачи инфекции. Это случается очень редко», – сказала Ван Керкхове.

Если будет доказано, что бессимптомная передача не является важным фактором распространения болезни, последствия для политики здравоохранения будут огромными. «Потенциальная пресимптоматическая передача» – одна из причин, которые стоят за концепцией социального дистанцирования.