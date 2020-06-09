Все виды проездных заработали в Москве

09.06.2020, 12:30, Новости дня

Вместе со снятием режима самоизоляции и пропусков все виды проездных для поездок на общественном транспорте вновь заработали в Москве, однако покупать билеты у водителей в наземном транспорте пока нельзя, информирует пресс-служба столичного департамента транспорта.

Пресс-служба департамента сообщила в Telegram, что «у водителей в наземном транспорте (Мосгортранс и автобусы по госконтракту) по-прежнему билеты продаваться не будут».

Продлить проездной можно будет с 12 июня, если с 30 марта до 9 июня по нему было совершено не больше 22 поездок. Это можно сделать в кассах метро и киосках «Мосгортранса».

«Проездные можно продлить в любой удобный день, поэтому, если вам не обязательно пользоваться транспортом в ближайшие дни, можете продлить проездной позже», – говорится в сообщении.

Напомним, во время действия режима самоизоляции и пропусков, которые были отменены с 9 июня, социальные карты были заблокированы, также были недоступны любые виды проездных и оплаты поездок кроме карты «Тройка».

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, вовремя ли власти Москвы сняли ограничения и как избежать их введения вновь.