Жорин рассказал, при каких обстоятельствах Ефремову смягчат наказание

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09.06.2020, 12:30, Новости дня

Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов, по вине которого произошло ДТП в центре Москвы, сможет получить низшую степень наказания при условии, что предоставит суду достаточное число смягчающих обстоятельств, сообщил газете ВЗГЛЯД адвокат Сергей Жорин.

Вечером 8 июня Jeep Grand Cherokee под управлением Ефремова вылетел на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и столкнулся с «Ладой». Второй водитель был госпитализирован и позже скончался в больнице. Таким образом, актеру грозит ч. 4 статьи 264 УК, которая предусматривает для виновника ДТП от 5 до 12 лет лишения свободы. Сам актер признал себя виновным в аварии.

«Я могу предположить, что наиболее благоприятным исходом для Ефремова будет представление в суд ряда доказательств, обстоятельств, которые могут поспособствовать смягчению наказания, чтобы оно было ниже низшего. Для этого есть определенные обстоятельства: признание вины, возмещение ущерба (морального, материального вреда), отсутствие судимости, большое значение имеет состояние здоровья», – говорит Жорин.

Юрист также не исключает, что будет большое количество ходатайств от известных и уважаемых людей России, которые будут просить назначить Ефремову наименее суровое наказание, что тоже отразится на результате.

«И, конечно же, имеет большое значение позиция потерпевших, в данном случае это родственники погибшего. То есть все зависит от того, какое наказание они будут просить. Потому что перед вынесением приговора суд спрашивает, какое наказание сторона потерпевшего считает справедливым (суровое или не суровое). Все это в совокупности будет иметь значение», – добавил Жорин.

Ранее племянница погибшего в ДТП обвинила Ефремова в «преднамеренном убийстве», в связи с чем потребовала назначить артисту максимальное наказание.

Автоюрист Сергей Радько в беседе с газетой взгляд рассказал, что актер вполне может получить условный срок, но все будет зависеть от стороны погибшего в аварии.



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