Ветер сорвал крышу со здания в Новосибирске

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09.06.2020, 12:18, Новости дня

На западе Новосибирска порыв ветра сорвал крышу со здания торгового центра. Кровля упала на легковушку и повредила ее.

Инцидент произошел в понедельник, 8 июля, в селе Марусино. Момент падения крыши попал на видео, снятое регистратором. В результате инцидента никто не пострадал.

Порывистый ветер в понедельник, по информации ГТРК "Новосибирск", помимо сорванной крыши повалил в городе несколько деревьев. Ранее сообщалось, что микрорайоне "Весенний" шквал снес остановку, которая зацепила пассажира, ждущего транспорт. Пострадавшему потребовалась госпитализация.



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