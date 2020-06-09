Личное: Угробил свою репутацию

09.06.2020, 12:18, Разное

И еще пару мужских писем сейчас покажу.

Вот здесь автор ухватился за мысль, что репутация – это фигура и, угробив репутацию, вы разрушаете свою фигуру, не только для других, но и для себя. Кто, кстати, хорошо эту мысль понимает и объяснит, почему так? Это не легкий вопрос, не торопитесь отвечать.

Восстановить фигуру можно. Потом опишу способы, как это сделать побыстрей.

А пока для иллюстрации возьмите пример автора, который делает все наоборот.

melli_vora

Глубокоуважаемая Эволюция,

Недавно прочитал у вас, что репутация – это и есть истинное Я. Когда-то я угробил свою репутацию и уже 20 лет не могу ничего с этим сделать. Когда я учился в университете, я рассорился (чисто по своей глупости) со всеми сокурсниками и стал изгоем на все пять лет. Для меня это был огромный стресс, чуть не залетел в психушку. Сил менять что-то у меня не было, поэтому поступил в аспирантуру туда же и до сих пор тут работаю. Поскольку со мной с самого начала были те, кто меня не принял, а социальные навыки я потерял полностью, я так и остаюсь изгоем до сих пор. Нет отношений ни дружеских, ни с женщинами.

(Автор думает, что его держит в изгоях 20 лет сила инерции. А на самом деле?)

В общении я научился не быть эгоцентричным. На себя тему не перевожу, стараюсь, чтобы человек рассказывал про себя, а я вставляю “Да ну?! Не может быть?!”, хвалю и выставляю человека в максимально хорошем свете.

(Он думает, что не быть эгоцентричным – это вырастить корону. Опишите ему ее)

Полезным в быту стараюсь быть тоже. Но отношения по одному сценарию: иногда пару раз общаемся по-приятельски с человеком, иногда несколько месяцев. Потом я пишу что-нибудь (раз, максимум два, я не навязчив), он/она прочитывает и больше не отвечает никогда.

(Обычно авторы в таких история не уточняют, что именно они пишут. Им кажется, что это несущественно, и чего бы они ни ляпнули, им должны приветливо отвечать. А что там за переписки у него, понимаете?)

Вы пишете, что все инструменты работают только на открытые границы, с заинтересованным человеком. Только мной никто не интересуется, если я сам не буду рядом елозить, никто не вспомнит.

(У автора особый случай. Ему без черного чемоданчика никак нельзя)

С женщинами особенно плохо. Мне почти 40, а за всю жизнь ни одна женщина не то что не была в меня влюблена, даже не симпатизировали. Был женат, но со стороны жены по расчёту, без любви, за квартиру. Сейчас взял бы женщину и с детьми, и старше, и сколь угодно страхолюдную, но не идёт. Со школы занимаюсь в спортзале, фигура хорошая, деньги есть, а толку.

(Откуда у него деньги? Жаловался, что социальных навыков нет, работает в вузе, ни с кем не общается. Но откуда-то вдруг и деньги, и фигура. И женат оказывается был. Но жена с ним была по расчету. А вот он бы по любви сейчас “взял” и даже “страхолюдину с детьми”. Видите его отношение к себе и его отношение к женщинам?)

Недавно познакомился с ровесницей. Встретились, пообщались. Она говорит: “а ты учился там-то? А таких-то знаешь?” Я говорю, да, но не общался ни тогда, ни сейчас. Она удивилась, видимо, навела справки, и второй раз встречаться отказалась.

(Автор думает, что о нем 20 лет перетирают сплетни бывшие однокурсники, мнит себя важной фигурой)

Да, я маленько повёрнут на том, чтобы меня приняли те, кто не принимал меня раньше. Но чем больше стараюсь, тем хуже. Многие из женщин, к которым я подкатывал в студенчестве, так и остались одинокими, кого-то бросили мужья. Я делал предложения всем, говорил, что буду обеспечивать, платить кредиты, приму их детей. Все отказались.

(Он в общем чате делал предложения всем? Перечислил всех по именам и предложил “взять” их?)

Дорогая Эволюция, скажите, есть ли методы исправить репутацию? Моё истинное Я явно на дне.

(И в каждом письме про детские травмы или подростковые комплексы – вот это вот всегда. Автор – страшный эгоцентрик, зацикленный на себе, в большой короне, но жалуется, что какое-то событие прошлого не дает ему расправить крылья. Крылья смяты собственным эгоцентризмом и неуважением к людям, а больше ничем)