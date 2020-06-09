 

Подростков-анархистов задержали за изготовление бомб в Красноярском крае

09.06.2020, 12:16, Новости дня

В Красноярском крае трех подростков-анархистов задержали за изготовление бомб, навыки они отрабатывали на стройках и пустырях, сообщили в СК.

По предварительным данным, трое 14-летних «сторонников анархистских взглядов» с октября 2019 года по июнь 2020-го изучали «запрещенную литературу и просматривали видеофильмы по изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств», передает РИА «Новости».

Навыки они отрабатывали в заброшенном доме, на пустырях и стройках, полагает СК. Уголовное дело возбуждено по статье «Прохождение обучения с целью осуществления террористической деятельности».

Уголовная ответственность в РФ наступает с 16 лет, но по ряду тяжких статей – уже с 14. Максимальное наказание для подростков – десять лет воспитательной колонии.

Напомним, в феврале 2019 года сотрудники правоохранительных органов задержали аспиранта механико-математического факультета МГУ по подозрению в изготовлении взрывчатки в студенческом общежитии.



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