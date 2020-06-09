Министр культуры Украины выступил против запрета фильмов с актёрами из «черного списка»

09.06.2020, 12:09, Новости дня

Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что запрет на въезд на Украину иностранного актера не может одновременно служить и основанием для запрета и фильмов с его участием. Как передаёт «СТРАНА», Ткаченко добавил, что возбуждённое уголовное дело против кого-то не должно быть поводом для внесения аудиовизуального продукта в чёрные списки.



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Запрет на въезд на Украину иностранного актера не может одновременно служить и основанием для запрета и фильмов с его участием. Как пишет «СТРАНА», об этом заявил новый министр культуры Александр Ткаченко.

«Во-первых я считаю, что и санкции были введены необоснованно. Во-вторых, давайте различать. Есть запрет въезда. Каким образом запрет въезда может касаться аудиовизуального продукта. Я много раз спрашивал это у руководителей прошлой власти. На мой взгляд одно дело, когда есть возбуждённое уголовное дело против кого-то, например Охлобыстина, Пореченкова, тогда это должно касаться так называемых чёрных списков. Другое дело, когда автоматом все эти люди заносятся в чёрные списки, и сотни часов аудиовизуального продукта, в том числе фильм Романа Балаяна, кладутся на полку», — заявил Ткаченко комментируя исключение российского актера Фёдора Добронравова из перечня лиц, которые создают угрозу украинской национальной безопасности.

Министр отметил, что с этим вопросом необходимо разобраться, чтобы внесение в такие чёрные списки было прозрачным и понятным.

«По моему мнению, только тот факт, что кому-то запрещён въезд не может одновременно служить основанием для того, чтобы фильмы, в которых принимали участие эти люди были запрещены», — добавил Ткаченко.