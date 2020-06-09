 

Министр культуры Украины выступил против запрета фильмов с актёрами из «черного списка»

09.06.2020, 12:09, Новости дня

Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что запрет на въезд на Украину иностранного актера не может одновременно служить и основанием для запрета и фильмов с его участием. Как передаёт «СТРАНА», Ткаченко добавил, что возбуждённое уголовное дело против кого-то не должно быть поводом для внесения аудиовизуального продукта в чёрные списки.


Facebook

Запрет на въезд на Украину иностранного актера не может одновременно служить и основанием для запрета и фильмов с его участием. Как пишет «СТРАНА», об этом заявил новый министр культуры Александр Ткаченко.

«Во-первых я считаю, что и санкции были введены необоснованно. Во-вторых, давайте различать. Есть запрет въезда. Каким образом запрет въезда может касаться аудиовизуального продукта. Я много раз спрашивал это у руководителей прошлой власти. На мой взгляд одно дело, когда есть возбуждённое уголовное дело против кого-то, например Охлобыстина, Пореченкова, тогда это должно касаться так называемых чёрных списков. Другое дело, когда автоматом все эти люди заносятся в чёрные списки, и сотни часов аудиовизуального продукта, в том числе фильм Романа Балаяна, кладутся на полку», — заявил Ткаченко комментируя исключение российского актера Фёдора Добронравова из перечня лиц, которые создают угрозу украинской национальной безопасности.

Министр отметил, что с этим вопросом необходимо разобраться, чтобы внесение в такие чёрные списки было прозрачным и понятным.

«По моему мнению, только тот факт, что кому-то запрещён въезд не может одновременно служить основанием для того, чтобы фильмы, в которых принимали участие эти люди были запрещены», — добавил Ткаченко.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.04 / Бывшая сотрудница Байдена обвинила его в сексуальных домогательствах

24.04 / Сутки на Донбассе. 15 обстрелов боевиков, ранены трое украинских военных

25.04 / Орешкин назвал три ключевые особенности коронакризиса

29.04 / В Киеве произошли столкновения между полицией и предпринимателями, которые требуют снять карантин. Избит журналист

02.06 / В рамках нацпроекта в Тульской области отремонтируют 143,5 километра автодорог

28.04 / Система искусственного интеллекта в Москве начнет выявлять коронавирус

21.04 / В офтальмологической больнице Красноярска выявлено почти 90 случаев коронавируса

19.05 / Пластырь из водорослей заживляет кожу диабетикам

12.04 / Мать Неймара объявила об отношениях с 22-летним киберспортсменом

10.04 / Стало известно о секретной модернизации ядерного оружия США в Германии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска