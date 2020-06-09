 

Экран мини-ноутбука One Mix 1S+ может раскрываться на 360 градусов

09.06.2020, 12:09, Разное

Новую техническую новинку представил проект One Netbook, One Mix 1S+ представляет собой мини-ноутбук с уникальными возможностями. Так, устройство может раскрываться на 360 градусов и помещается в кармане.
При этом мини-ноутбук получился достаточно технологическим и производительным. За работу One Mix 1S+ отвечает мощный двухядерный процессор Intel Core M3-8100Y генерации Amber Lake Y с графическим ускорителем Intel HD Graphics 615. Многозадачность гаджета обеспечивается 8-гигабайтным модулем оперативной памяти, а на твердотельном накопителе PCIe NVMe можно хранить информацию объемом в 256 гигабайт.

Кроме того, память для хранения контента можно увеличить за счет карт формата microSD либо используя облачные сервисы. Коммуникации миниатюрного ноутбука осуществляются с помощью беспроводной Wi-Fi-связи пятого поколения и чипа Bluetooth версии 4.2. Также производитель оснастил уникальный аппарат набором разъемов USB, HDMI, а также дактилоскопическим сканером и 3,5-миллиметровым гнездом для подключения стандартных наушников.

Наибольший ажиотаж вызвал экран устройства, его 7-дюймовую панель можно вращать на 360 градусов, а разрешение дисплея равно 1920 × 1200 пикселей. Благодаря подобный функции гаджет легко превращается в планшет, для комфортности пользования девайсом в данном форм-факторе производитель предусмотрел также специальное перо. Вес ноутбука с емкой батареей в 6,5 тысяч мАч составляет порядка 0,5 килограмма. Портативный компьютер уже вскоре появится на рынке Соединенных Штатов, его ценник будет на уровне 600 долларов.



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