 

Лукашенко предупредил об активности «группы боевиков» во время выборов

09.06.2020, 12:08, Новости дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что во время выборов главы государства «группы боевиков» захотят организовать «побоище на площади», но пообещал, что не допустит раскола в обществе.

«Сценарий прошлых дней, недель и месяцев вы знаете. Никто не расслабляется. Все понимают, что придумают что-то новое. И не эти кандидаты, основные и те, кто в декорациях участвуют, не они это придумывают. Есть хозяева, которые платят деньги. Они (претенденты) – исполнители», – сказал Лукашенко во время совещания по вопросам деятельности государственных органов системы обеспечения национальной безопасности.

По его словам, «сначала представители ряда инициативных групп злоупотребляют правом на проведение пикетов для «раскачивания ситуации» и дестабилизации общественно-политической обстановки». «Потом они сформируют команды и группы боевиков, которые, не исключено, захотят организовать побоище на площади. К этому они и призывают людей», – сообщил Лукашенко, передает РИА «Новости».

Белорусский лидер подчеркнул, что «ответ будет один». «Вы прекрасно понимаете. Мы имеем дело с так называемыми «современными» – в кавычках – предвыборными технологиями, которые зачастую не отличаются чистоплотностью. Мы это уже проходили. Мы не допустили раскола тогда в обществе, не допустим и теперь. И сегодня намерены предпринять адекватные меры, чтобы сохранить мир и стабильность в нашем государстве»,– сообщил Лукашенко.

Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа. Подписи в поддержку своего выдвижения кандидатами собирают 14 претендентов на высший государственный пост. Регистрация кандидатов в президенты пройдет с 5 по 14 июля, после чего стартует период предвыборной агитации. Тем временем в разных регионах Белоруссии проходят пикеты по сбору подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов, альтернативных действующему президенту. На ряде пикетов граждане выстраивались в очереди, чтобы отдать свою подпись за претендентов. При этом, по информации правозащитников, несколько десятков активистов были задержаны и подвергнуты административным арестам или штрафам за нарушение порядка проведения массового мероприятия.

3 июня Лукашенко отправил правительство в отставку. Новым премьером Белоруссии стал Роман Головченко, который ранее занимал пост председателя Государственного военно-промышленного комитета. От нового кабмина Лукашенко потребовал снизить зависимость Белоруссии от России.

Газета ВЗГЛЯД ранее писала о неожиданной интриге на выборах президента Белоруссии и о том, что Лукашенко угрожает майдан.



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