В Ростове-на-Дону осудили двух членов банды Басаева

09.06.2020, 12:08, Новости дня

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил двух участников банды Шамиля Басаева, которые причастны к нападению на псковских десантников в Чечне, к 18 и 19 годам в колонии строгого режима.

Нажмудин Дудиев и Ибрагим Донашев признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ст. 279 («Вооруженный мятеж»), ч. 2 ст. 209 («Бандитизм») и ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»), передает ТАСС.

«В соответствии с приговором суда подсудимые признаны виновными, Дудиеву назначено наказание в виде 18 лет в исправительной колонии строгого режима с лишением воинского звания, Донашеву – 19 лет в исправительной колонии строгого режима с лишением воинского звания», –сообщили в пресс-службе суда, отметив, что вину мужчины не признали.

Дудиев лишен воинского звания рядового запаса и специального звания старшего сержанта полиции, а Донашев – воинского звания рядового запаса.

Донашев служил в качестве контрактника в апреле 2000 года с контрактом на шесть месяцев, а Дудиев был уволен из органов внутренних дел в феврале 2017 года. Суд установил, что не позднее декабря 1999 года Дудиев и Донашев вступили в одну из банд под руководством Басаева, действовавших на территории Веденского района Чеченской Республики.

Осужденные прошли подготовку в одном из учебных центров, освоили обращение с различными видами стрелкового оружия, боеприпасами и взрывчатыми веществами. После они принимали участие в нападениях, вооруженном мятеже, террористических актах и других преступлениях.

Напомним, в марте президент РФ Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу осмотрели макет панорамы боя 6-й парашютно-десантной роты в Чечне, которую авторы проекта Илья Лебедев и Дмитрий Ананьев предлагают воплотить в псковском филиале парка «Патриот».

Бой у высоты 776 – эпизод второй чеченской войны, в ходе которого 29 февраля – 1 марта 2000 года 6-я рота 2-го батальона 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина вступила в бой под Аргуном на рубеже Улус-Керт – Сельментаузен со значительно превосходящим по численности отрядом чеченских боевиков, руководимых Хаттабом.

Среди главарей боевиков назывались Идрис, Абу аль-Валид, Шамиль Басаев и Хаттаб, в бою участвовало до 2,5 тыс. боевиков.

После боя в живых остались только шесть бойцов. В бою погибли 84 военнослужащих 6-й и 4-й рот, в том числе 13 офицеров. Потери боевиков составили от 400 до 500 человек.

За мужество и отвагу, проявленную при ликвидации незаконных вооруженных формирований, 22 десантникам присвоено звание Героя РФ (из них 21 – посмертно), 68 солдат и офицеров 6-й роты награждены орденами Мужества (63 из них – посмертно).