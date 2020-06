22 июня США и Россия проведут переговоры о ядерном разоружении. Вашингтон пригласил на встречу Китай

09.06.2020, 12:06, Новости дня

США и Россия договорились провести новый раунд переговоров о ядерном разоружении, сообщил спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли в Twitter 8 июня.

На встречу пригласили Китай, уточнил он.

“Сегодня договорились с заместителем министра иностранных дел России [Сергеем] Рябковым о времени и месте переговоров о ядерном разоружении в июне. Китай тоже приглашен. Приедет ли Китай и будет ли он вести переговоры добросовестно?” – говорите в твите Биллингсли.

Today agreed with the Russian Deputy Foreign Minister Ryabkov on time and place for nuclear arms negotiations in June. China also invited. Will China show and negotiate in good faith?

— Ambassador Marshall S. Billingslea (@USArmsControl) June 8, 2020

Где и когда именно должен состояться новый раунд переговоров, американский чиновник не уточнил.

9 июня Рябков подтвердил “РИА Новости” факт договоренностей.

По его словам, переговоры состоятся 22 июня в Вене. Россию на встрече будет представлять заместитель министра иностранных дел, США – Биллингсли.

Рябков сказал, что Россия “позитивно оценивает возобновление такого рода контактов”, и добавил, что у Москвы “вызывает недоумение” сообщение США о приглашении на встречу Китая. У РФ “нет понимания относительно готовности Китая к такому контакту”, подчеркнул российский дипломат.

Представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил 9 июня, что Китай не намерен участвовать в трехсторонних ядерных переговорах, сообщил телеканал CGTN.

Как отметило агентство Associated Press, Москва хочет продлить подписанный в 2010 году Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). Срок его действия заканчивается в феврале 2021 года. Президент США Дональд Трамп в свою очередь хочет подписать новый трехсторонний договор при участии Китая. Пекин, который расширяет свой ядерный арсенал (он не такой большой, как у США и России), почти не проявляет интереса к переговорам и подписанию нового соглашения, сообщило Associated Press.

Агенство Bloomberg написало, что ранее администрация Трампа отклоняла призывы России начать переговоры о расширении СНВ-III. Собеседник агентства отметил, что США оставляют за собой право выйти из переговоров “в любое время”, поскольку по-прежнему хотят привлечь к ним Китай. Биллингсли говорил, что у США есть список требований к России и Китаю по поводу более широкого соглашения о контроле над вооружениями. Вашингтон хочет, чтобы любой режим контроля над вооружениями включал все ядерное оружие, а не только стратегические боеголовки.

СНВ-III вступил в силу в 2011 году. Он предусматривает сокращение США и РФ ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков – до 700 единиц. Договор рассчитан на 10 лет с возможным продлением еще на пять.