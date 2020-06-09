Соцопрос CNN: Байден опережает Трампа на 14 пунктов

09.06.2020, 12:06, Новости дня

Новый опрос, проведенный по заказу телеканала CNN, показал, что на фоне протестов в США рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа снизился на семь пунктов по сравнению с прошлым месяцем.

В целом 38% одобряют деятельность Трампа в качестве президента, 57% – не одобряют. Это худший рейтинг действующего президента с января 2019 года.

Что касается президентской гонки, то сейчас Трамп на 14 процентных пунктов отстает от своего соперника, экс-вице-президента США Джо Байдена – сейчас Трампа поддерживает 41% респондентов, его соперника-демократа – 55%.

Байдена поддерживают около 91% чернокожего населения США. Кроме того, его избиратели считают, что он справился бы с эпидемией коронавируса лучше Трампа. Единственное, в чем действующий президент обходит Байдена, – респонденты считают, что управление экономикой Трампу удается лучше, чем его сопернику в случае победы.

Выборы президента США должны состояться в ноябре 2020 года. Главными соперниками станут Байден, выдвигающийся от демократов, и Трамп, представляющий Республиканскую партию.