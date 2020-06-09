Разлившиеся под Норильском нефтепродукты попали в ледниковое озеро

09.06.2020, 12:00, Новости дня

Губернатор Красноярского края Александр Усс сообщил в интервью телеканалу “Енисей”, что топливо, разлившееся после аварии на одной из ТЭЦ под Норильском, попало в ледниковое озеро Пясино. Есть угроза попадания нефтепродуктов в реку, вытекающую из водоема.

“Топливо попало и в Пясино. Это великолепное озеро – около 70 километров длиной Пятно находится в 20 километрах [от места разлива], это труднодоступная местность, тундра. Там есть и рыба, и хорошая биосфера. Как оно вынесет эту нагрузку, предсказать нельзя. Важно сейчас не допустить его выход в речку Пясина, которая дальше идет на север”, – рассказал губернатор.

Озеро Пясино – ледникового происхождения, из него вытекает единственная река – Пясина, которая впадает в Карское море.

29 мая из-за разгерметизации топливного бака и возгорания на одной из ТЭЦ Норильско-Таймырской энергетической компании произошел разлив дизельного топлива на площади более 180 тысяч квадратных метров. Значительное количество нефтепродуктов попало в реку Амбарная, а из нее пятно движется к Карскому морю.

1 июня разлив топлива в Норильске был объявлен ЧС федерального уровня.

В настоящее время с территории разлива горючего откачивают нефтепродукты. Глава МЧС России Евгений Зиничев ранее заявлял, что решение по способам ликвидации разлива нефтепродуктов найдено, при этом не уточнил, о каком конкретном решении идет речь. В Росприроднадзоре, в свою очередь, заверили, что не будут сжигать разлившиеся в Норильске нефтепродукты и будут “внимательно смотреть за способами утилизации”.

В Greenpeace заявили, что авария стала первым таким крупным происшествием в Арктике, и призвали власти изменить российское природоохранное законодательство, которое сейчас “порождает ощущение безнаказанности у природопользователей” за негативное влияние на окружающую среду.

Проверку происшествия начали Генпрокуратура РФ, Росприроднадзор, Росрыболовство и МЧС. Возбуждены уголовные дела по статьям “Порча земли”, “Загрязнение вод” и “Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ”. В качестве подозреваемого задержан начальник цеха ТЭЦ-3 АО “НТЭК” Вячеслав Старостин. Он отказался давать показания.

АО “Норильско-Таймырская энергетическая компания” входит в холдинг “Норильский никель”, основной владелец которого – Владимир Потанин. По версии журнала Forbes, он является одним из самых богатых людей в России. За период пандемии коронавируса Потанин увеличил свое состояние с 19,7 миллиарда долларов до 26,1 миллиарда.

Бизнесмен пообещал полностью профинансировать устранение последствий аварии за счет компании, не потратив “ни одного рубля бюджетных средств”. Расходы глава “Норникеля” оценил в 10 миллиардов рублей.