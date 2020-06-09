 

В Москве число умерших пациентов с коронавирусом превысило 3 тысячи

09.06.2020, 11:55, Разное

В столице за последние сутки скончались еще 59 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает московский оперштаб по борьбе с распространением инфекции.

У всех врачи также выявили пневмонию. Согласно официальной статистике, в Москве число летальных случаев превысило 3 тысячи. В столице коронавирусом сейчас болеют более 89,5 тысячи человек, а более ста тысяч жителей города смогли побороть инфекцию и уже выздоровели.

Московские власти утверждают, что в столице эпидемия пошла на спад: в последние шесть дней прирост новых заболевших в сутки составил чуть менее двух тысяч человек. Опираясь на эти данные, мэр Москвы Сергей Собянин объявил об отмене режима всеобщей самоизоляции и снятии ряда других ограничений в Москве.

В городе уже сегодня возобновят работу парикмахерские и салоны красоты, а на 16 июня запланировано открытие летних веранд ресторанов и кафе. Будут отменены графики прогулок и цифровые пропуска для поездок на личном или общественном транспорте. При этом масочный режим в столице пока решили сохранить.

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Источник: Новая газета



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