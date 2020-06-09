Личное: Миша — пьяная мразь-убийца

09.06.2020, 11:54, Разное

Вчера вечером прямо напротив МИДа пьяное быдло и мразь Миша Ефремов, передвигаясь на своём внедорожнике, вылетел на встречную полосу и снёс автофургон 57-летнего курьера, уроженца Рязани, Сергея Захарова.



Фото: Соцсети

Мужчину размазало и зажало в его «газельке». Открытый перелом бедра, поломаны рёбра.

Прибывшие медики смогли реанимировать Захарова, отвезли в больницу, где в пять утра мужчина скончался — поломанные рёбра пробили лёгкие.

Самого ублюдка Ефремова доставили в УВД. Он был во невменяемом состоянии.

Нет, вы не подумайте, на Мишеньке — ни царапины. Упырь просто еле держится на ногах от принятого на грудь!

Видео: Соцсети

Я сделала вам нарезку видео всего происшествия. В УВД за своим пьяным коллегой приехали друзья-коллеги. Тот же Гармаш — вызволять Мишу приехал.

Вдруг упыря посадят?!

Когда я писала, как Юлю Началову поймали обдолбанной за рулём, на меня полились проклятия. Когда говноактрису с ТН Т Бочкарёву просто лишили прав за вождение под наркотой, всем было пофиг.

Рано или поздно безнаказанность приводит к трагедии. Вот она уже случилась — пьяная тварь Ефремов убил человека.

Берегись автомобиля, да.

Видео: Соцсети

Никто мне не скажет, кто выдал пьющему всю жизнь ничтожеству медицинскую справку для получения прав. Кто дал хронику-алкашу вообще права?

Я вам больше скажу, могу поспорить — ничего серьёзного Ефремову за убийство не будет!

«Я надеюсь, что ему не удастся откупиться. Бывают случайные аварии, от этого никто не застрахован. Но то, что сделал он, это самое настоящее преднамеренное убийство! Я хочу, чтобы ему дали максимальное наказание. Но нам, если честно, от этого легче все равно не станет, так как человека уже не вернуть», — вдова курьера.

Статья предусматривает до 12 лет лишения свободы. Но за Мишу впряжётся оппозиционная общественность, которой он пишет матерные стишки. Коллеги же скажут, что Миша чертовски талантлив — настолько, что для тюремной самодеятельности он не годится, и нельзя лишать большую сцену такого небесного дарования.

Потом появится справка о куче хронических заболеваний Ефремова на фоне алкоголизма, с которыми в тюрьму — ну, никак нельзя!

И дадут ублюдку и ничтожеству 4 года условно — за убийство!

— Человек сильно пострадал.

— Да ладно? Вылечу.

Мише срать. Ему просто срать на то, что он убил человека. Видео в моём Телеграм-канале.

Для таких ведь, как Миша, у нас другие законы. Зрителя можно крыть матом со сцены, а потом убивать людей на дороге.

Обтекайте, малышки, вот у нас так — всегда. Это вы же вопили, что Началова и Бочкарёва — святые.