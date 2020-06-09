Мнения: Преступная мерзость актера Михаила Ефремова

09.06.2020, 11:53, Разное

Роман ГОЛОВАНОВ, журналист «Комсомольской правды»: Здесь нет места политике. Оппозиционер или «охранитель». Либерал или государственник. Есть закон. Нравится или нет, устроил пьяную аварию – будешь отвечать. И очень жёстко. Тупо говорить, что виноваты московские власти, которые не поставили отбойники. Вся беда в дурости и безнаказанности. Источник

Роман ГОЛОВАНОВ, журналист «Комсомольской правды»: Здесь нет места политике. Оппозиционер или «охранитель». Либерал или государственник. Есть закон. Нравится или нет, устроил пьяную аварию – будешь отвечать. И очень жёстко. Тупо говорить, что виноваты московские власти, которые не поставили отбойники. Вся беда в дурости и безнаказанности. Источник

Пётр ЛИДОВ-ПЕТРОВСКИЙ, директор по коммуникациям и связям с общественностью МИА «Россия Сегодня»: Ситуация, когда пьяный представитель элиты по собственной дури калечит обычного человека – простого водилу, в очередной раз расставит всё по местам и все наши подлинные ценности будут налицо. Затянут, разрулят, отмажут, дадут бабла, «великий русский артист» и «с кем не бывает»? А может быть, сделают показательным уроком. Подождём и посмотрим на торжество справедливости. Это же, по идее, наша главная ценность.

Ну или бабки и связи. А может, «наглость, хамство и сила», как сказал у Дудя подвергнутый за это жёсткой критике другой актёр – Серебряков. То, что получится, в результате и будет нашей современной российской версией справедливости. И ничего тут не поделаешь. Жизнь. Источник

Любовь АРКУС, основатель Центра «Антон тут рядом»: То, что вчера произошло на Садовом кольце – огромное горе. Горе, что погиб человек, водитель Сергей Захаров. Горе у его близких и родственников. Горе и болезнь – у Миши Ефремова. Болезнь, с которой никто – ни врачи, ни близкие, ни сам Миша – не могли справиться. Вот очень надеюсь, что по поводу этого страшного горя не будет хора осуждений и пересудов. Уверена, что Миша миллион миллионов раз предпочел бы оказаться на месте погибшего человека. Наказание ему есть уже, и оно неизмеримо больше, чем тот приговор, что ему вынесут. Источник

Сергей ЛУКЬЯНЕНКО, писатель: Вот если бы житель актёр Ефремов после первых своих ДТП и прочих пьяных художеств получил реальное наказание (штраф, срок, общественное порицание) – может, и пить бы бросил, и не выглядел бы сейчас страшнее Ельцина перед концом его правления. И нормальный работящий русский человек, убитый им, остался бы жив… А теперь – увы. Не садитесь пьяными за руль. Источник

Аркадий КАЙДАНОВ, журналист: О М. Ефремове. «При открытии всякой мерзости, она (толпа – А.К.) в восхищении. Он мал, как мы, он мерзок, как мы! Врете, подлецы: он и мал, и мерзок – не так, как вы – иначе…». А.С.Пушкин. А пострадавшего из-за преступной мерзости Ефремова безумно жаль. Источник

Наталия ОСИПОВА, журналист: Сергей Захаров. Человек умер. Я стала искать его имя. И не нахожу. В новостях его называют «водитель фургона», «мужчина», «пострадавший в ДТП». Пострадавший в ДТП, совершенном Михаилом Ефремовым. У Ефремова есть имя, для общества. У убитого им – нет.

Беда. Здесь должны быть злые страшные слова в адрес того, кто садится пьяным за руль. И еще – тех, кто потворствует беспробудному пьянству знаменитого человека. И не лечит, не изолирует в больничку, а ставит в спектакли и антрепризы. Источник

Екатерина РОЖДЕСТВЕНСКАЯ, фотограф: Вот так, на глазах у всех прекрасный некогда актер постепенно превращался в зависимого от алкоголя скота, а в результате вчера стал убийцей… И эту страшную «роль» ему пришлось сыграть в жизни. Источник

Наталья БАРАБАШ, журналист: Такое не оправдывается. Я даже не в законодательном, а в нашем, человеческом, смысле.

Но вот этот радостный вой: пусть, сволочь, теперь поплатится по полной! так ему и надо! мне отвратителен. Конечно, поплатится. Радоваться тут только нечему. Не звездная болезнь усадила его пьяным за руль.

Ефремов был алкоголик. А выпившим алкоголиком руководит водка. Не важно, он актер или сантехник. Все, кто с алкоголиками сталкивался, знают: бесполезно призывать к их разуму. Морали. Здравому смыслу. Ничего этого у алкоголиков в стадии опьянения нет. Это вообще другие люди.

Это большая трагедия. Жизнь талантливого человека кончилась вместе с жизнью по-скотски убитого им человека. Он сам вырубил эти две жизни, по своей вине. И ничего не вернешь. Источник

Дмитрий ГОЛОЛОБОВ, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер: Свежие заголовки и фразы из либеральных СМИ:

«Это – типичная подстава ФСБ…»

«Виновата мэрия Москвы – плохо организовала движение…»

«Ефремов принял лекарство…»

«Лучшим людям РФ режим выкручивает руки перед голосованием по путинским поправкам…»

«Очевидцы лгут! Актёр был трезв и не за рулём!»

«Талантливый артист имеет право немного расслабиться!»

«Члены СПЧ и Хельсинкской группы выразили поддержку Ефремову!»

«Госдепартамент США внимательно следит за ситуацией…» Источник

Маргарита СИМОНЬЯН, главный редактор RT:

– Тигран, а как едем домой?

– Я за рулем.

– Ты выпил.

– Я выпил бутылку пива четыре часа назад.

– Я же не говорю, что ты пьяный. Я говорю, что, если кто-то, не дай Бог, тебе бросится под колеса, виноват будешь все равно ты, потому что в крови алкоголь.

– Ну, ладно, пусть Саня сядет за руль, Саня не пил. А Санину машину завтра заберем.

Типичный наш домашний разговор. Мне очень жаль Ефремова, он блистательный русский актер. Но еще жальче мне того парня. Источник

Витория АВЕРБУХ, журналист: Какой-то безумный тренд в разных странах делать из преступника героя. Уже пишут: «убрали неугодного актера». С убийством не Михоэлса не постеснялись сравнить, с Немцовым. Я понимаю, что в своих желаниях оправдать политически близкого соратника можно далеко пойти, но зачем же доходить до маразма? Пишут: «жалко Мишу». А погибшего Сергея Захарова не жалко? 58 лет мужику. 58! Это вообще не возраст! С ужасом жду, когда на улицы выйдут с заявлениями «жизнь Миши имеет значение».

Это ж надо было так прос…ть свой талант и возможности. Источник

Марина АХМЕДОВА, журналист: Теперь точно не смогу смотреть фильмы с участием Ефремова. Талант должен быть себя достоин.