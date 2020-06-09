Медсестру детской коронавирусной поликлиники изнасиловали в Москве

09.06.2020, 11:53, Новости дня

На медсестру детской поликлиники на юго-западе Москвы напали и изнасиловали, когда она возвращалась с работы, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Девушка шла домой со смены по лесополосе на проспекте Вернадского. На нее совершили нападение и изнасиловали», – сообщил источник РИА «Новости».

По его словам, пострадавшая работает медсестрой в детской коронавирусной поликлинике.

Как сообщила представитель столичного главка СК Юлия Иванова, преступление произошло 3 июня, заведено уголовное дело по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера».

Подозреваемый в преступлении 25-летний мужчина был задержан, а впоследствии арестован.