Австрийские археологи ставят под вопрос хронологию античных событий

09.06.2020, 11:53, Разное

Хронология событий античного мира поставлена под вопрос согласно выводам австрийских археологов. Эксперты исследовали изотопы углерода-14 и сделали более точной процедуру анализа, откорректировав данные с учетом условий климата.

Так, согласно опубликованной научной работе, в существующих археологических находках может отличаться количество обнаруженных углеродных частиц, что говорит о, возможно, иной хронологии. Новые данные использовали для повторного анализа тех предметов античного времени, возраст которых исследователи устанавливали ранее.

Команда археологов из Австрии утверждает, что события, произошедшие на территории Древней Греции, могли происходить значительно раньше, чем до этого считала наука. Причем ошибка в определении хронологии может составлять от 50 до 150 лет. Новая, более точная система датировки растительных волокон и древесины, а также костных фрагментов основана на традиционном методе радиоуглеродного анализа.

Благодаря ей можно установить возраст артефактов не старше 50 тысяч лет посредством анализа содержания в органике радиоактивного изотопа углерода-14. Повышение корректности даты определения принадлежности предметов к той эпохе стало возможным при использовании информации о погодных условиях с мест, в которых были обнаружены артефакты. По мнению ученых, письменность на территории современных Италии и Греции появилась уже IX веке до н. э., а ее распространение было более длительным, чем считалось ранее.